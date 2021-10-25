Felç geçiren ünlü oyuncu Joanna Cameron yaşamını yitirdi
70 yaşındaki ünlü oyuncu Joanna Cameron, geçirdiği felç sonucu Hawai'de yaşamını yitirdi.
Image Source: Bizarre Los Angeles
"The Secrets of Isis" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Joanna Cameron'ın felce bağlı komplikasyonlar nedeniyle 70 yaşında hayata gözlerini yumduğu duyuruldu.
DC Comics'in kült TV dizisi "The Secrets of Isis"te arkeolog Andrea Thomas karakterini canlandıran oyuncu, ilerleyen bölümlerde Mısır Tanrıçası'na dönüşüyor ve süper güçlerini insanlığı kurtarmak için kullanıyordu.
Dizi CBS ekranlarında 1975 ile 1976 yılları arasında yayınlanmıştı. Cameron daha sonra komedi filmi How to Commit Marriage ile boy göstermişti. TV'de ise Medical Center, The Name of The Game and Love ile American Style dizilerinde oynamıştı.
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