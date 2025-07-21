Günlük hayatta ve özellikle İngilizce konuşulan ortamlarda sıkça duyulan “finger snap” ifadesi, bazen karışıklığa neden olabiliyor. Peki, finger snap ne demek, finger snap nedir?

FİNGER SNAP NE DEMEK?

Finger snap, Türkçeye parmak şıklatması olarak çevrilebilir. Bu, başparmak ile orta parmak veya işaret parmağı arasında yapılan, “şık” veya “klik” sesi çıkaran hızlı bir hareketi ifade eder.

FİNGER SNAP NEDİR?

Parmak şıklatması, hem gündelik hayatta hem de müzik ve sanat alanında kullanılan bir ses çıkarma yöntemidir. İnsanlar dikkat çekmek, ritim tutmak ya da bir şeyi onaylamak amacıyla finger snap yaparlar.