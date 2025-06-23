''Gelin Takımı 2'' filminin Fethiye'deki çekimlerinde kriz çıktı. Nilperi Şahinkaya, geçmişte kendisine alkollü yaklaştığı için dava açtığı Burak Deniz'in doğum gününü kutlayan Fırat Çelik'e hesap sordu. Tartışma büyüyünce bardak fırlattı, araya giren Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü. Peki, Nilperi Şahinkaya daha önce kavga ettiği Burak Deniz'in doğum gününe giden Fırat Çelik'e ateş püskürdü. Peki, Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Fırat Çelik'in rol aldığı dizi ve filmler...

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

Fırat Çelik, 25 Mart 1981 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Stuttgart bölgesinde yer alan Ostfildern şehrinde doğdu. İki yaşındayken Türkiye'ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı. İki ablası, bir kız kardeşi vardır.

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşmeye karar verdiler. Doksanlı yıllarda göç ettikleri Fransa’da eğitim gören Fırat Çelik, Paris’in banliyösü Champigny-sur-Marne’da Louise Michel Ortaokulundan sonra Langevin Wallon Lisesinde ekonomi ve idari bilimler okudu. 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı veren Fırat Çelik, Paris’e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı.

Çevresinden tiyatro oyunculuğu yapması için destek gören Fırat Çelik girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere’in Cimri oyunundan bir monolog canlandırdı. Raymond Acquaviva Fırat Çelik’i kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece Sudden Theatre’ın atölyelerine katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü.

FIRAT ÇELİK'İN OYUNCULUK KARİYERİ

Fırat Çelik’in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı. Harcourt’un sahneye koyduğu, Anthony Burgess’in romanından uyarlanan Otomatik Portakal oyununda Fred rolünü üstlenen Çelik; 2007’de Comédie de Paris tiyatrosu ekibine katılarak Jean-Georges Tharaud tarafından sahneye koyulan Effets Secondaires oyununda Kevin rolünü canlandırdı. Bu sırada pek çok kısa filmde oynayan Fırat Çelik, Johann Bertelli’nin yazıp yönettiği Lignes isimli kısa filmde de başrol oynadı.

Fırat Çelik ilk uzun metraj sinema filmini 2009 yılında yönetmen Philippe Lioret’nin Welcome filmiyle gerçekleştirdi. Vincent Lindon’un başrolünde oynadığı filmde küçük bir rol üstlendi. Berlin’de dünya prömiyeri yapılan film aynı yıl İstanbul Film Festivali’nin de açılış filmi olarak seçildi. Bu vesileyle hayatında ilk defa İstanbul’a gelen Fırat Çelik gelişinin hemen ardından teklifleri değerlendirerek birkaç ay sonra Türk televizyonları için çekilen Kış Masalı dizisinde başrol oynadı. Geniş kitleler tarafından tanınması ise Ay Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizi sayesinde oldu. Sonrasında yine Ay Yapım imzalı 20 Dakika adlı polisiye dizide rol alan Fırat Çelik, 2014 yılında Böcek Yapım ve Warner Bros. Almanya ortak yapımı 8 Saniye adlı sinema filminde oynadı.

FIRAT ÇELİK'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Gregor, TV Dizisi 2023)

Yalı Çapkını (Efe Han, TV Dizisi 2023)

Saklı (Ozan, TV Dizisi 2021)

Blight (Elias, Kısa Film 2018)

Toprak (Le Pére, Kısa Film 2017)

La neige est blanche (Victor, Kısa Film 2016)

8 Saniye (Tayfun, Sinema Filmi 2015)

Poyraz Karayel (Avukat Mete, TV Dizisi 2015)

Gönül İşleri (Asrın, TV Dizisi 2014)

Firuze (Oğuz, TV Dizisi 2013)

20 Dakika (Ozan, TV Dizisi 2013)

Ay Büyürken Uyuyamam (Mert, Sinema Filmi 2011)

Fatmagül'ün Suçu Ne? (TV Dizisi Mustafa, 2010-2011)

Ateşe Yürümek (Sinan, TV Dizisi 2010)

Kış Masalı (Masum, TV Dizisi 2009)

Hoş Geldiniz (Koban, Sinema Filmi 2009)