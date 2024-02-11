Füruzan kimdir? Hayatını kaybeden Füruzan nereli, kaç yaşında?

İlk kitabı Parasız Yatılı'dan bugüne Türkçe edebiyatın önemli isimleri arasında sayılan Füruzan yaşamını yitirdi. Peki, Füruzan kimdir? Hayatını kaybeden Füruzan nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:18
Füruzan kimdir? Hayatını kaybeden Füruzan nereli, kaç yaşında?
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Modern Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından biri olan Füruzan hayatını kaybetti. Bunun ardından sosyal medyada araştırmalar artarken Füruzan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Füruzan kimdir? Hayatını kaybeden Füruzan nereli, kaç yaşında?

FÜRUZAN KİMDİR?

Türk öykü ve roman yazarı olan Fürüzan, 29 Ekim 1939'da İstanbul'da doğmuştur. Gerçek ismi Feruze Çerçi'dir. Babasını çok küçük yaşta kaybetmiş olan yazar, maddi zorluklar nedeniyle okula gidememiş ve bu anlamda büyük zorluk çekmiştir. Ailesinin ekonomik şartları elverdiği ölçüde ilkokula, İstanbul ve Yalova'da gitmiştir. 1950'li yıllarda resim ve tiyatro ile ilgilenmiş, ancak daha sonra yönünü tamamen edebiyata çevirmiştir.Karikatürist Turhan Selçuk’la evlendikten (1958) sonra bir süre Füruzan Selçuk imzasını kullandı. Orta öğrenimini yarıda bırakarak kısa bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Daha sonra kendini tümüyle edebiyat çalışmalarına verdi. Daha çok gözleme dayalı gerçekçi bir anlayışı benimseyen Füruzan, ilk hikâyelerini Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Pazar Postası (1956-58); ustalık dönemi ürünlerini Dost, Papirüs, Yeni Dergi (1964-72) dergilerinde yayımladı. İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, ilk romanı 47’liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazandı.

FÜRUZAN'IN ESERLERİ

  • Parasız Yatılı (1971)
  • Kuşatma (1972)
  • Benim Sinemalarım (1973)
  • Gecenin Öteki Yüzü (1982)
  • Gül Mevsimidir (Kuşatma adlı kitabındaki bir uzun hikayesinin ayrı basımı, 1985)
  • Sevda Dolu Bir Yaz (1999)
  • Toplu Öyküler (2003)
  • 47’liler (1974)
  • Berlin’in Nar Çiçeği (1988)
  • Gezi ve röportaj:
  • Yeni Konuklar (1977)
  • Balkan Yolcusu (1994)
  • Ev Sahipleri (1981)
  • İşte Bizim Rumeli / Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan (1994)
  • Redife’ye Güzelleme (1981)
  • Kış Gelmeden (1997)
  • Lodoslar Kenti (1991)
  • Çocuk kitabı:
  • Die Kinder Der Türkei (1979, Türkiye Çocukları)
  • Bir Güldeste (hikaye antolojisi, Almanya, 1984)

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