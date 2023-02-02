Asya'nın en büyük çiçek pazarı
Çin'in hem ticaret hacmi hem de ihracat değeri bakımından en büyük taze kesim çiçek pazarı olarak ön plana çıkan Dounan, Asya'nın da en büyük taze kesim çiçek ticaret pazarı haline geldi
Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nda çiçek seçen bir müşteri
Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Dounan'daki Kunming Uluslararası Bitki Mezatı Ticaret Merkezi'nde çiçek arabalarını taşıyan işçiler
Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Dounan'daki Kunming Uluslararası Bitki Mezatı Ticaret Merkezi'nde taze çiçekler için teklif veren insanlar
Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nda çiçek taşıyan bir işçi
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