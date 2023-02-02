Asya'nın en büyük çiçek pazarı

Xinhua
02 Şubat 2023 Perşembe, 16:10
<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Çin'in hem ticaret hacmi hem de ihracat değeri bakımından en büyük taze kesim çiçek pazarı olarak ön plana çıkan Dounan, Asya'nın da en büyük taze kesim çiçek ticaret pazarı haline geldi</span></p>

Çin'in hem ticaret hacmi hem de ihracat değeri bakımından en büyük taze kesim çiçek pazarı olarak ön plana çıkan Dounan, Asya'nın da en büyük taze kesim çiçek ticaret pazarı haline geldi

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<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nda çiçek seçen bir müşteri</span></p>

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nda çiçek seçen bir müşteri

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Dounan'daki Kunming Uluslararası Bitki Mezatı Ticaret Merkezi'nde çiçek arabalarını taşıyan işçiler</span></p>

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Dounan'daki Kunming Uluslararası Bitki Mezatı Ticaret Merkezi'nde çiçek arabalarını taşıyan işçiler

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Dounan'daki Kunming Uluslararası Bitki Mezatı Ticaret Merkezi'nde taze çiçekler için teklif veren insanlar</span></p>

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Dounan'daki Kunming Uluslararası Bitki Mezatı Ticaret Merkezi'nde taze çiçekler için teklif veren insanlar

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nda çiçek taşıyan bir işçi</span></p>

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nda çiçek taşıyan bir işçi

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