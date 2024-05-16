Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Cannes Film Festivali 14 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. Adını aldığı Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen festivalde Türk oyuncular da yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2024 Perşembe, 09:50
Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti

Yargı dizisindeki performansı ile büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz Cannes Film Festivali'nde onur konuğu oldu. Deniz, festival öncesi kıyafetini hayranlarını ile paylaştı.

Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle gönüllerde taht kuran Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali’ne katıldı. Uzerli’nin Cannes tarzı sosyal medyada beğeni topladı.

Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti

Birce Akalay 14 Mayıs’ta başlayacak olan ve her yıl dünya starlarının buluşma noktası olan 77. Cannes Film Festivali’ne bir otomobilin marka elçisi olarak katılacak.

Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde hayat verdiği ‘Caroline’ karakteri ile şöhrete kavuşan Wilma Elles de Cannes Film Festivali’nde boy gösterdi. 

Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti

Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya festivalin sponsorlarının davetlisi olarak festivale katıldı.

Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti

77. Cannes Film Festivali'nde jüride yer alan ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın da eşi olan Ebru Ceylan dünya basınının karşısına çıktı.

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