Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti
Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Cannes Film Festivali 14 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. Adını aldığı Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen festivalde Türk oyuncular da yer aldı.
Yargı dizisindeki performansı ile büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz Cannes Film Festivali'nde onur konuğu oldu. Deniz, festival öncesi kıyafetini hayranlarını ile paylaştı.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle gönüllerde taht kuran Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali’ne katıldı. Uzerli’nin Cannes tarzı sosyal medyada beğeni topladı.
Birce Akalay 14 Mayıs’ta başlayacak olan ve her yıl dünya starlarının buluşma noktası olan 77. Cannes Film Festivali’ne bir otomobilin marka elçisi olarak katılacak.
‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde hayat verdiği ‘Caroline’ karakteri ile şöhrete kavuşan Wilma Elles de Cannes Film Festivali’nde boy gösterdi.
Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya festivalin sponsorlarının davetlisi olarak festivale katıldı.
77. Cannes Film Festivali'nde jüride yer alan ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın da eşi olan Ebru Ceylan dünya basınının karşısına çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ayrıntılar....
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- Üst düzey Emniyetçiler gözaltında
- 'Sizin de affınızı istemeniz yerinde olacak'
- MHP'den Selvi'ye...
- Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- 'Mübarek adamdan muhteşem gol'
- Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler
- Bakan Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' sorusuna yanıt
- AKP'li belediyelere ve vakıflara tahsisler iptal