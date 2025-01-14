Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türk yemeği de listede
TasteAtlas, 2024 yılı için yaptığı değerlendirmelerde, en düşük oy alan yemekleri açıkladı. Bu yıl Türkiye'den de bir yemek bu listeye girdi.
Dünyanın en kötü yemekleri yorumlar ve puanlamalar sonucu belli oldu. Seyahat rehberi TasteAtlas’ta yer alan listede en kötü 100 yemek açıklandı.
Blodpalt / Finlandiya
Blodpalt, İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerine özgü geleneksel bir yemektir. Ana bileşenleri arasında domuz veya ren geyiği kanı, arpa unu veya çavdar unu yer alır. Bu karışım, küçük hamur topları veya köfte benzeri şekiller verilerek haşlanır. Blodpalt genellikle tereyağı veya kızartılmış domuz pastırmasıyla servis edilir.
Bocadillo de Sardinas / İspanya
Bocadillo de Sardinas, İspanyol mutfağına ait bir sandviç türüdür. Bu sandviçin temel malzemesi taze veya konserve sardalya balığıdır. Sardalyalar, genellikle zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve maydanozla marine edilir veya pişirilir. Daha sonra, bu lezzetli sardalyalar çıtır veya yumuşak bir ekmek arasına konulur.
Calskrove / İsveç
Calskrove, İsveç mutfağından geleneksel bir yemektir ve özellikle kuzey bölgelerinde popülerdir. Bu yemek, genellikle haşlanmış patates, soğan, tuzlu et (özellikle domuz eti), tereyağı ve bazen süt veya krema ile yapılan bir tür güveçtir.
Angulas A La Cazuela / İspanya
Angulas a la Cazuela, İspanyol mutfağının özel ve geleneksel yemeklerinden biridir. Bu yemek, genç Avrupa yılan balıklarının (angulas) kullanıldığı bir tür güveçtir. Angulas, İspanya'nın özellikle kuzey bölgelerinde, Bask ve Asturias mutfaklarında yaygın olarak tüketilir ve oldukça değerli bir deniz ürünüdür.
Jellied Eels / İngiltere
Jellied Eels (Jöleli Yılan Balığı), İngiliz mutfağının geleneksel yemeklerinden biridir ve özellikle Londra'nın Doğu Yakası'nda popülerdir. Bu yemek, taze yılan balığının parçalar halinde kesilip baharatlarla kaynatılarak hazırlanan basit ama lezzetli bir yemektir.
TÜRKİYE'DEN KAPUSKA LİSTEDE
Türkiye'den ise kapuska yemeği, en düşük puan alan 67. yemek olarak listeye girdi. Sitede kapuska için yapılan açıklamada, "Kapuska, lahana bazlı geleneksel bir Türk yahnisi olup, farklı malzemelerle çeşitlendirilebilir. Et, bulgur, pilav veya fasulye eklenerek zenginleştirilen kapuska, genellikle soğan, domates, zeytinyağı ve karabiberle pişirilir." ifadeleri yer aldı.
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