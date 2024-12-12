Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

Fandango’nun verilerine göre, 2025 yılı için en çok beklenen filmler arasında büyük bir çeşitlilik bulunuyor. Hem bilim kurgu hem de aksiyon türlerinde heyecan verici yapımlar yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 11:46
Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

Fandango üyelerinin katılımı ile 2025 yılının en çok beklenen filmleri belli oldu.

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

Captain America: Brave New World

Captan America: Brave New World'ın MCU'nun Beşinci Aşamasının bir parçası olarak 14 Şubat 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girmesi planlanıyor.

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

Mission: Impossible – The Final Reckoning

The Final Reckoning'in 23 Mayıs 2025'te Paramount Pictures tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor.

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

Jurassic World Rebirth

Jurassic World Rebirth'ün Universal Pictures tarafından 2 Temmuz 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor.

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

From the World of John Wick: Ballerina

Ballerina'nın 6 Haziran 2025'te vizyona girmesi planlanıyor.

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

The Fantastic Four: First Steps

Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar'ın, MCU'nun Altıncı Evresi'nin ilk filmi ve başlangıcı olarak 25 Temmuz 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor.

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

Avatar: Fire and Ash

Filmin sinemalarda gösterime girmesi dokuz kez ertelendi, sonuncusu 13 Haziran 2023'te gerçekleşti;  19 Aralık 2025'te gösterime girmesi planlanıyor.

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

Wicked Part Two

Wicked: Part Two Universal Pictures tarafından 26 Kasım 2025 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girecek.

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

The Accountant 2

Filmin Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon MGM Studios tarafından 25 Nisan 2025'te vizyona girmesi planlanıyor.

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

Superman

Superman 11 Temmuz 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girecek.

Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu

28 Years Later

28 Yıl Sonra filminin 20 Haziran 2025'te Sony Pictures Releasing tarafından Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da vizyona girmesi planlanıyor.

Fandango filmler

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