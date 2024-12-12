Fandango’ya göre 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu
Fandango’nun verilerine göre, 2025 yılı için en çok beklenen filmler arasında büyük bir çeşitlilik bulunuyor. Hem bilim kurgu hem de aksiyon türlerinde heyecan verici yapımlar yer alıyor.
Fandango üyelerinin katılımı ile 2025 yılının en çok beklenen filmleri belli oldu.
Captain America: Brave New World
Captan America: Brave New World'ın MCU'nun Beşinci Aşamasının bir parçası olarak 14 Şubat 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girmesi planlanıyor.
Mission: Impossible – The Final Reckoning
The Final Reckoning'in 23 Mayıs 2025'te Paramount Pictures tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor.
Jurassic World Rebirth
Jurassic World Rebirth'ün Universal Pictures tarafından 2 Temmuz 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor.
From the World of John Wick: Ballerina
Ballerina'nın 6 Haziran 2025'te vizyona girmesi planlanıyor.
The Fantastic Four: First Steps
Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar'ın, MCU'nun Altıncı Evresi'nin ilk filmi ve başlangıcı olarak 25 Temmuz 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor.
Avatar: Fire and Ash
Filmin sinemalarda gösterime girmesi dokuz kez ertelendi, sonuncusu 13 Haziran 2023'te gerçekleşti; 19 Aralık 2025'te gösterime girmesi planlanıyor.
Wicked Part Two
Wicked: Part Two Universal Pictures tarafından 26 Kasım 2025 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girecek.
The Accountant 2
Filmin Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon MGM Studios tarafından 25 Nisan 2025'te vizyona girmesi planlanıyor.
Superman
Superman 11 Temmuz 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girecek.
28 Years Later
28 Yıl Sonra filminin 20 Haziran 2025'te Sony Pictures Releasing tarafından Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da vizyona girmesi planlanıyor.
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