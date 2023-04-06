Göçmen kuşlar Sarıkamış'a dönmeye başladı!

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2023 Perşembe, 13:20
<p>Kış aylarında havaların soğumasıyla, kuşların besin bulması zorlaşır ve bu konuda aralarında rekabet artar.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Kış aylarında havaların soğumasıyla, kuşların besin bulması zorlaşır ve bu konuda aralarında rekabet artar. 

<p>Bu sebeple Kuzey Yarımküre'de üreyen göçmen kuşlar, her sonbaharda Güney Yarımküre'ye doğru göç hareketine başlar.<br data-mce-bogus="1"></p>

Bu sebeple Kuzey Yarımküre'de üreyen göçmen kuşlar, her sonbaharda Güney Yarımküre'ye doğru göç hareketine başlar.

<p><strong>SARIKAMIŞA KIŞ GÖÇÜ BAŞLADI</strong></p><p>Güney daha sıcak ve besin bakımından daha zengin olduğundan iyi bir kış sezonu geçirmek için uygundur.<br data-mce-bogus="1"></p>

SARIKAMIŞA KIŞ GÖÇÜ BAŞLADI

Güney daha sıcak ve besin bakımından daha zengin olduğundan iyi bir kış sezonu geçirmek için uygundur.

<p>Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimesiyle doğa canlanmaya, göçmen kuşlar gelmeye, çiçekler açmaya başladı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimesiyle doğa canlanmaya, göçmen kuşlar gelmeye, çiçekler açmaya başladı. 

<p>Bölgeye gelen göçmen kuşlardan yeşilbaş ördekler, angut, kızıl şahin, atmaca, kerkenez, ağaç kakan gibi birçok kuş türü doğayı hareketlendirdi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Bölgeye gelen göçmen kuşlardan yeşilbaş ördekler, angut, kızıl şahin, atmaca, kerkenez, ağaç kakan gibi birçok kuş türü doğayı hareketlendirdi.

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