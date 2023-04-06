Göçmen kuşlar Sarıkamış'a dönmeye başladı!
Kış aylarında havaların soğumasıyla, kuşların besin bulması zorlaşır ve bu konuda aralarında rekabet artar.
Bu sebeple Kuzey Yarımküre'de üreyen göçmen kuşlar, her sonbaharda Güney Yarımküre'ye doğru göç hareketine başlar.
SARIKAMIŞA KIŞ GÖÇÜ BAŞLADI
Güney daha sıcak ve besin bakımından daha zengin olduğundan iyi bir kış sezonu geçirmek için uygundur.
Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimesiyle doğa canlanmaya, göçmen kuşlar gelmeye, çiçekler açmaya başladı.
Bölgeye gelen göçmen kuşlardan yeşilbaş ördekler, angut, kızıl şahin, atmaca, kerkenez, ağaç kakan gibi birçok kuş türü doğayı hareketlendirdi.
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