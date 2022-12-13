Trafik cezalarından kaçınmak ve güvenli sürüşler gerçekleştirmek için 10 kış tavsiyesi

Yapılan küresel bir araştırma, sürücülerin yarısından fazlasının karlı veya buzlu zeminde tavsiye edilen sürüş mesafesini bilmediğini ortaya koyuyor.

"Yollar buzlu olduğunda, fren mesafesinin kuru bir yola göre 10 kata kadar daha fazla olduğunu" bilmekte fayda var.