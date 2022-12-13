Trafik cezalarından kaçınmak ve güvenli sürüşler gerçekleştirmek için 10 kış tavsiyesi

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 15:00
<p>Bugünlerde ülke genelinde yaşanabilecek<strong> "aşırı hava olaylarına dair uyarılar"</strong> artıyor ve sürücüler, daha dikkatli olmaları gereken çetin bir kış sürecine giriyor.</p>

Bugünlerde ülke genelinde yaşanabilecek "aşırı hava olaylarına dair uyarılar" artıyor ve sürücüler, daha dikkatli olmaları gereken çetin bir kış sürecine giriyor.

<p>ATS Euromaster tarafından yapılan bir araştırma, neredeyse <strong>her 10 sürücüden 1'inin</strong> kaza yapmış olduğunu, ancak <strong>yarısından azının (yüzde 47) kötü hava koşullarında araç kullanırken yavaşladığını</strong> ortaya koyuyor.</p> <p>İşte, güvenli sürüşler gerçekleştirmek ve trafik cezalarından kaçınmak için <strong>sürücülere 10 kış tavsiyesi</strong>...</p>

ATS Euromaster tarafından yapılan bir araştırma, neredeyse her 10 sürücüden 1'inin kaza yapmış olduğunu, ancak yarısından azının (yüzde 47) kötü hava koşullarında araç kullanırken yavaşladığını ortaya koyuyor.

İşte, güvenli sürüşler gerçekleştirmek ve trafik cezalarından kaçınmak için sürücülere 10 kış tavsiyesi...

<p>Yola çıkmadan önce hava durumuna mutlaka göz atın. Sonrasında ilk iş olarak <strong>lastiklerinizi kontrol edin</strong>, ardından aracınızın <strong>camlarını ve farlarınızı temizleyin.</strong></p>

Yola çıkmadan önce hava durumuna mutlaka göz atın. Sonrasında ilk iş olarak lastiklerinizi kontrol edin, ardından aracınızın camlarını ve farlarınızı temizleyin.

<p>Aynalarınızın doğru ayarlandığından emin olun ve <strong>dış aynaları mutlaka temizleyin.</strong></p>

Aynalarınızın doğru ayarlandığından emin olun ve dış aynaları mutlaka temizleyin.

<p>Buz ve kar üzerinde araç kullanmak son derece tehlikelidir. Bu nedenle yapacağınız seyahatin <strong>"gerçekten gerekli olup olmadığını"</strong> göz önünde bulundurun.</p>

Buz ve kar üzerinde araç kullanmak son derece tehlikelidir. Bu nedenle yapacağınız seyahatin "gerçekten gerekli olup olmadığını" göz önünde bulundurun.

<p>Sürüş sırasında, kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafeniz ciddi şekilde azalırsa <strong>kısa farları veya sis farlarını kullanın.</strong></p>

Sürüş sırasında, kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafeniz ciddi şekilde azalırsa kısa farları veya sis farlarını kullanın.

<p>2022 yılı için belirlenen, gereksiz sis farı kullanmanın cezası 64/1-b-1 maddesi gereğince <strong>196 TL</strong> olarak belirlenmiştir. 15 gün içerisinde ödenirse <strong>147 TL</strong> olarak ödenmektedir.</p> <p>Ceza puanı ise <strong>5 puandır.</strong></p>

2022 yılı için belirlenen, gereksiz sis farı kullanmanın cezası 64/1-b-1 maddesi gereğince 196 TL olarak belirlenmiştir. 15 gün içerisinde ödenirse 147 TL olarak ödenmektedir.

Ceza puanı ise 5 puandır.

<p>Yapılan küresel bir araştırma, sürücülerin <strong>yarısından fazlasının</strong> karlı veya buzlu zeminde tavsiye edilen sürüş mesafesini bilmediğini ortaya koyuyor.</p> <p><strong>"Yollar buzlu olduğunda, fren mesafesinin kuru bir yola göre 10 kata kadar daha fazla olduğunu"</strong> bilmekte fayda var.</p>

Yapılan küresel bir araştırma, sürücülerin yarısından fazlasının karlı veya buzlu zeminde tavsiye edilen sürüş mesafesini bilmediğini ortaya koyuyor.

"Yollar buzlu olduğunda, fren mesafesinin kuru bir yola göre 10 kata kadar daha fazla olduğunu" bilmekte fayda var.

<p>Kazadan kaçınmak ve özellikle buzda kayma olasılığını azaltmak adına <strong>"mümkün olduğunca ağır bir şekilde hızlanmaya çalışın."</strong></p>

Kazadan kaçınmak ve özellikle buzda kayma olasılığını azaltmak adına "mümkün olduğunca ağır bir şekilde hızlanmaya çalışın."

<p>Mümkün olduğunca <strong>yüksek bir viteste</strong>, fakat <strong>yavaş bir hızda</strong> araç kullanın.</p> <p>Ancak, yokuş aşağı giderken <strong>düşük viteste kalın</strong> ve gerekmedikçe<strong> fren yapmayın.</strong></p>

Mümkün olduğunca yüksek bir viteste, fakat yavaş bir hızda araç kullanın.

Ancak, yokuş aşağı giderken düşük viteste kalın ve gerekmedikçe fren yapmayın.

<p>Dış ve iç sıcaklık arasındaki fark camlarda buğulanmaya neden olacağından, <strong>buğuyu gidermek için doğru sıcaklık ayarını tespit ettiğinizden emin olun.</strong></p>

Dış ve iç sıcaklık arasındaki fark camlarda buğulanmaya neden olacağından, buğuyu gidermek için doğru sıcaklık ayarını tespit ettiğinizden emin olun.

<p>Aracınızın periyodik bakımlarını ihmal etmeyin:</p> <p>Uzmanlara göre <strong>düşük yağ seviyesi, motorun soğuk havalarda çalışmasını zorlaştırır; yıpranan fren diski ve balatalar ise çetin şartlarda aracın frenleme mesafesini uzatır.</strong></p>

Aracınızın periyodik bakımlarını ihmal etmeyin:

Uzmanlara göre düşük yağ seviyesi, motorun soğuk havalarda çalışmasını zorlaştırır; yıpranan fren diski ve balatalar ise çetin şartlarda aracın frenleme mesafesini uzatır.

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