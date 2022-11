Hepsi rengarenk: Dünyanın en ünlü festivalleri

SZİGET FESTİVALİ

Festival, her yıl ağustos ayında, Tuna Nehri üzerindeki ormanlık alanda düzenleniyor. 2011'de The Independent tarafından Avrupa'nın en iyi 5 festivalinden biri ve Avrupa Festival Ödülleri'nde en iyi 10 festivalden biri seçilen Sziget Festivali'nde, her yıl binden fazla performans sergileniyor.