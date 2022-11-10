Hepsi rengarenk: Dünyanın en ünlü festivalleri

VENEDİK KARNAVALI

İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen karnaval, her yıl ocak-şubat-mart aylarında bir aralıkta düzenleniyor. Karnavalın hikayesi, 1348 yılında Venedik'te binlerce insanın ölümüne neden olan veba salgınına dayanıyor. Salgın zamanında insanların yaralarını gizlemek için taktıkları maskelerin, yıllar geçtikçe renkli versiyonları yapılmış ve adına ''Venedik maskesi'' denmiş. Karnavalda takılmakta olan maskelerdeki en önemli nokta ise, hepsinde donuk ve hüzünlü bir ifadenin olması.