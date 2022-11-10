Hepsi rengarenk: Dünyanın en ünlü festivalleri
Dünyanın birçok yerinde farklı festivaller düzenleniyor. Temaları ve tarzları birbirinden farklı bu festivaller, binlerce kişiyi bir araya getiriyor.
SONGKRAN FESTİVALİ
Diğer adıyla Su Festivali, Kamboçya, Tayland, Myanmar, Laos, Hindistan ve Çin’in bazı bölgelerinde de kutlanıyor. Kullanılan takvime göre yeni yılın gelişini simgeleyen, festival her yıl 13-15 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Festivalden birkaç gün önce başlayan hazırlaklarda, evler, dükkanlar temizlenyor. Bayram havasında geçen festivalde, dökülen suların kötülükleri temizlediğine ve bu eylemin şans ve bolluk getireceğine inanılıyor.
VENEDİK KARNAVALI
İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen karnaval, her yıl ocak-şubat-mart aylarında bir aralıkta düzenleniyor. Karnavalın hikayesi, 1348 yılında Venedik'te binlerce insanın ölümüne neden olan veba salgınına dayanıyor. Salgın zamanında insanların yaralarını gizlemek için taktıkları maskelerin, yıllar geçtikçe renkli versiyonları yapılmış ve adına ''Venedik maskesi'' denmiş. Karnavalda takılmakta olan maskelerdeki en önemli nokta ise, hepsinde donuk ve hüzünlü bir ifadenin olması.
SZİGET FESTİVALİ
Festival, her yıl ağustos ayında, Tuna Nehri üzerindeki ormanlık alanda düzenleniyor. 2011'de The Independent tarafından Avrupa'nın en iyi 5 festivalinden biri ve Avrupa Festival Ödülleri'nde en iyi 10 festivalden biri seçilen Sziget Festivali'nde, her yıl binden fazla performans sergileniyor.
SAN FERMİN FESTİVALİ
Festival, Kuzey İspanya'nın Pamplona şehrinde her yıl 6-14 Temmuz arasında gerçekleşiyor. Festivalde, boğaların koşmalarıyla birlikte birçok geleneksel etkinliğe yer veriliyor.
GLASTONBURY FESTİVALİ
Glastonbury Çağdaş Performans Sanatları Festivali, hippi akımları ve özgürlük haraketinin etkisiyle, 1970'ten beri İngiltere'nin Glastonbury şehrinde düzenleniyor. Dünyanın en büyük açık hava festivali olarak, her yıl haziran ayının son hafta sonunda, üç gün boyunca düzenlenen festival, birçok müzik etkinliğine ev sahipliği yapıyor.
DİA DE LOS MUERTOS
Adı Ölüler Günü anlamına gelen festival, İspanyollar ve Latin Amerikalılar tarafından ölüleri anma amacıyla düzenleniyor. Tarihi Azteklere dayandığı söylenen festival, 2008 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklenmiştir. En renklisi Meksi'da geçen festival, her yıl 5 Nisan'da kutlanmaya başlıyor.
HOLİ FESTİVALİ
Hindistan'da düzenlenen bahar festivali, iyiliğin kötülüğe karşı her zaman galip geleceğini, sevgiyi ve bağışlayıcı olmayı temsil ediyor. Asya'nın ve Batı dünyasının diğer bölgelerine de yayılan festival, bir yıldız yılı bazlı Hindu ay takvimi olan Vikram Samvat Takvimi'nin Phalguna ayına düşen Purnima akşamında (dolunay günü) başlıyor. Bu gün, Miladi takvimde Mart ayının ortalarına düşüyor. Holi Festivali, bir gece ve bir gün sürer.
RİO KARNAVALI
Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen dünyanın en ünlü ve en büyük karnavalı. Hristiyanlık inancındaki Büyük Perhiz'den önce düzenlenen karnavalda, iki gün boyunca 14 samba okulunun yarışmaları düzenleniyor.
COACHELLA FESTİVALİ
İlk olarak 1999 yılında yapılan festival, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenleniyor. Birçok şarkıcının sahne aldığı festivalde birbirinden farklı sanat etkinlikleri de düzenleniyor. Nisan ayında düzenlenen festival toplam iki hafta sürüyor ve dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alıyor.
HARBİN BUZ VE KAR HEYKEL FESTİVALİ
Her yıl Çin'in Heilongjiang eyaletinin Harbin şehrinde düzenlenen kış festivali, dünyanın en büyük buz ve kar festivali olarak görülüyor. Festival, her yıl 5 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenleniyor.
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