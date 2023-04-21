Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

Mart itibarıyla gelen ve 30 günlük kuluçka dönemleri olan leyleklerin yuvalarında 3-4 yavru bulunduğunu da dile getiren Yılmaz, "Bu bölge besi yönünden de çok zengin. Normalde yuvayı dişi kuş yapar derler ama leyleklerde tam tersi oluyor. Yuvayı erkek leylek yapıyor ve dişi buna göre erkeğini seçiyor" şeklinde konuşarak sözlerini bitirdi.