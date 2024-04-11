Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!
Dünyada geleneksel lezzet araştırmasıyla bilinen internet sitesi TasteAtlas, yeni yayımladığı liste ile dünyanın en iyi kuzu yemeklerini sıraladı. Listenin ilk sıralarında Türk yemekleri yer aldı.
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi kuzu yemeklerini sıraladı. Listenin ikinci sırasında cağ kebabı yer aldı.
Üçüncü sırasında döner kebap, dördüncü sırasında ise Adana kebap yer aldı. Altıncı sıraya hünkar beğendi yerleşirken, onu da yine Türklerin bayılarak yediği İskender kebap takip etti.
Listenin devamına bakıldığında ise; on dördüncü sırada çöp şiş, on yedinci sırada Alinazik kebabı yer aldı. On dokuzuncu sıraya kuzu şiş yerleşirken, yirmi sekizinci sırada da beyti kebap yer aldı. Kırk ikinci sırada yer alan kuzu kapamayı ise kırk sekizinci sıradan islim kebabı takip etti.
TasteAtlas’ın verilerine göre dünyanın en iyi 10 kuzu yemekleri şöyle:
Païdakia / Yunanistan
Cağ kebabı / Türkiye
Döner kebap / Türkiye
Adana kebap / Türkiye
Lechazo / İspanya
Hünkar beğendi / Türkiye
İskender kebap / Türkiye
Kleftiko / Yunanistan
Cordero asado / İspanya
Chakhchoukha / Cezayir
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