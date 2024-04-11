Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Dünyada geleneksel lezzet araştırmasıyla bilinen internet sitesi TasteAtlas, yeni yayımladığı liste ile dünyanın en iyi kuzu yemeklerini sıraladı. Listenin ilk sıralarında Türk yemekleri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2024 Perşembe, 11:17
Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi kuzu yemeklerini sıraladı. Listenin ikinci sırasında cağ kebabı yer aldı.

Üçüncü sırasında döner kebap, dördüncü sırasında ise Adana kebap yer aldı. Altıncı sıraya hünkar beğendi yerleşirken, onu da yine Türklerin bayılarak yediği İskender kebap takip etti.

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Listenin devamına bakıldığında ise; on dördüncü sırada çöp şiş, on yedinci sırada Alinazik kebabı yer aldı. On dokuzuncu sıraya kuzu şiş yerleşirken, yirmi sekizinci sırada da beyti kebap yer aldı. Kırk ikinci sırada yer alan kuzu kapamayı ise kırk sekizinci sıradan islim kebabı takip etti.

TasteAtlas’ın verilerine göre dünyanın en iyi 10 kuzu yemekleri şöyle:

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Païdakia / Yunanistan

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Cağ kebabı / Türkiye

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Döner kebap / Türkiye

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Adana kebap / Türkiye

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Lechazo / İspanya

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Hünkar beğendi / Türkiye

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

İskender kebap / Türkiye

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Kleftiko / Yunanistan

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Cordero asado / İspanya

Listede Türkiye de var... Dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralaması belli oldu!

Chakhchoukha / Cezayir

et yemeği dünya sıralaması

En Çok Okunan Haberler