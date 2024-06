Tüm zamanların en iyi 10 çizgi filmi

5. Scooby-Doo, Where Are You!

1969'da başlayan Scooby-Doo, Where Are You!, Scooby-Doo ve arkadaşlarının gizemli olayları çözme maceralarını konu alır. Shaggy, Velma, Daphne ve Fred ile birlikte Scooby-Doo, çocukların favori çizgi karakterlerinden biri olmuştur.