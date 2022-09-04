TV yayın akışı 4 Eylül 2022 Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yorucu bir haftanın ardından pazar gününde gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Eylül Pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Da Vinci Şifresi
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Gül Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gerzek Şaban
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Randevu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:20 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
14:50 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)
17:45 Ana Haber
18:30 2022 DÜNYA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU ''TÜRKİYE - ABD'' (Canlı)
20:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
23:45 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Sinema +
08:45 Türkiye Atlası
09:00 Kelimeler ve Şeyler
10:00 Western: Heldorado
11:15 Geziyorum
11:45 Fotoğraflar
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Pazar Konseri
14:30 İzler Suretler
15:00 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında
16:45 Evliya Çelebi
17:30 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)
18:00 Tarihin Ruhu
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Randevu
20:15 Bir Kare Bir Anlam
20:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
21:00 Anjelika Akbar İle Sesler
21:30 Kısa Film Kuşağı
22:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)
23:45 Western: Heldorado
01:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)
02:45 Bir Kare Bir Anlam
03:00 Anadolu Arkeolojisi
03:30 Kısa Film Kuşağı
04:00 Belgesel: Kökler
04:30 Sarayın Lezzetleri
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