TV yayın akışı 4 Eylül 2022 Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yorucu bir haftanın ardından pazar gününde gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Eylül Pazar günü TV yayın akışı...