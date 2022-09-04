TV yayın akışı 4 Eylül 2022 Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 09:53
<p>Yorucu bir haftanın ardından pazar gününde gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 4 Eylül Pazar</strong> günü TV yayın akışı...</p>

Yorucu bir haftanın ardından pazar gününde gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Eylül Pazar günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong>    20:00 Da Vinci Şifresi</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI     </strong>  20:00 Tozluyaka</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI  </strong>   20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI  </strong>           20:00 Masterchef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI    </strong>      20:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI             </strong>20:00 Gül Masalı</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI   </strong>20:00 Gerzek Şaban</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI </strong>         20:00 Randevu</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Da Vinci Şifresi

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Gül Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Gerzek Şaban

TRT 2 YAYIN AKIŞI          20:00 Randevu

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>15:30 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Da Vinci Şifresi</p> <p>23:00 Da Vıncı Şifresi</p> <p>02:00 Sörf Partisi</p> <p>03:00 Sörf Partisi</p> <p>04:15 5N1K </p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:30 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Da Vinci Şifresi

23:00 Da Vıncı Şifresi

02:00 Sörf Partisi

03:00 Sörf Partisi

04:15 5N1K 

05:00 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 İyilik</p> <p>13:45 Kusursuz Kiracı</p> <p>16:00 Tozluyaka</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tozluyaka</p> <p>23:45 Kusursuz Kiracı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 İyilik

13:45 Kusursuz Kiracı

16:00 Tozluyaka

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

23:45 Kusursuz Kiracı

<h4>STAR TV YAYIN AKIŞI</h4> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Tüiin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Duy Beni</p> <p>18:45 Star Haber</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Duy Beni</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Tüiin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Duy Beni

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Duy Beni

<h4>TV8 YAYIN AKIŞI</h4> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:15 Masterchef Türkiye</p> <p>15:15 Doya Doya Moda</p> <p>18:00 Masterchef Türkiye</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin

12:15 Masterchef Türkiye

15:15 Doya Doya Moda

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

<h4>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h4> <p>08:20 Payitaht "Abdülhamid"</p> <p>11:50 Enine Boyuna (Canlı)</p> <p>13:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"</p> <p>14:50 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:30 2022 DÜNYA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU ''TÜRKİYE - ABD'' (Canlı)</p> <p>20:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)</p> <p>23:45 Balkan Ninnisi (Altyazılı)</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:20 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

14:50 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)

17:45 Ana Haber

18:30 2022 DÜNYA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU ''TÜRKİYE - ABD'' (Canlı)

20:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

23:45 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

<h4>ATV YAYIN AKIŞI</h4> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:20 Babam ve Oğlum</p> <p>14:35 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Gül Masalı</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Babam ve Oğlum

14:35 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

<h4>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h4> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Gerzek Şaban</p> <p>21:45 Gülen Gözler</p> <p>23:45 Gerzek Şaban</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Gerzek Şaban

21:45 Gülen Gözler

23:45 Gerzek Şaban

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Hayat Sanat - Kolaj</p> <p>08:00 Sinema +</p> <p>08:45 Türkiye Atlası</p> <p>09:00 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>10:00 Western: Heldorado</p> <p>11:15 Geziyorum</p> <p>11:45 Fotoğraflar</p> <p>12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>13:00 Pazar Konseri</p> <p>14:30 İzler Suretler</p> <p>15:00 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında</p> <p>16:45 Evliya Çelebi</p> <p>17:30 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)</p> <p>18:00 Tarihin Ruhu</p> <p>18:30 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>19:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>19:30 Sarayın Lezzetleri</p> <p>20:00 Randevu</p> <p>20:15 Bir Kare Bir Anlam</p> <p>20:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>21:00 Anjelika Akbar İle Sesler</p> <p>21:30 Kısa Film Kuşağı</p> <p>22:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)</p> <p>23:45 Western: Heldorado</p> <p>01:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)</p> <p>02:45 Bir Kare Bir Anlam</p> <p>03:00 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>03:30 Kısa Film Kuşağı</p> <p>04:00 Belgesel: Kökler</p> <p>04:30 Sarayın Lezzetleri</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI 

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Sinema +

08:45 Türkiye Atlası

09:00 Kelimeler ve Şeyler

10:00 Western: Heldorado

11:15 Geziyorum

11:45 Fotoğraflar

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Pazar Konseri

14:30 İzler Suretler

15:00 Yerli Sinema: İki Şafak Arasında

16:45 Evliya Çelebi

17:30 Hauser Dubrovnik Konseri (Hauser: Alone, Together from Dubrovnik)

18:00 Tarihin Ruhu

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Randevu

20:15 Bir Kare Bir Anlam

20:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

21:00 Anjelika Akbar İle Sesler

21:30 Kısa Film Kuşağı

22:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)

23:45 Western: Heldorado

01:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)

02:45 Bir Kare Bir Anlam

03:00 Anadolu Arkeolojisi

03:30 Kısa Film Kuşağı

04:00 Belgesel: Kökler

04:30 Sarayın Lezzetleri

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