Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ve karla örtülü ormanlar, baharda yemyeşil oldu.

AA
19 Nisan 2024 Cuma, 12:25
Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

Kış aylarında kar yağınca beyaz örtüyle kaplanan Uludağ, ilkbaharda yeşil, yazın sonlarına doğru sarı ve yeşil, sonbaharda ise sarı, kahverengi, yeşilin tonlarıyla renk cümbüşü yaşatıyor.

Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahallelerinin yakınındaki dağın yamaçlarında yer alan ormanlar da bugünlerde yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

Ormanlık alanların içinden geçerek Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na giden, hem kış aylarında karla hem de baharda yeşille bütünleşen kıvrımlı yolları, dronla görüntülendi.

Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

Kıvrımlı yolların kış ve bahar görsellerini aynı karede buluşturan fotoğraflar, Bursa'nın yeşil beyaz simge renklerini en doğal haliyle sergiledi.

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