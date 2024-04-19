Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu
Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ve karla örtülü ormanlar, baharda yemyeşil oldu.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.
Kış aylarında kar yağınca beyaz örtüyle kaplanan Uludağ, ilkbaharda yeşil, yazın sonlarına doğru sarı ve yeşil, sonbaharda ise sarı, kahverengi, yeşilin tonlarıyla renk cümbüşü yaşatıyor.
İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahallelerinin yakınındaki dağın yamaçlarında yer alan ormanlar da bugünlerde yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.
Ormanlık alanların içinden geçerek Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na giden, hem kış aylarında karla hem de baharda yeşille bütünleşen kıvrımlı yolları, dronla görüntülendi.
Kıvrımlı yolların kış ve bahar görsellerini aynı karede buluşturan fotoğraflar, Bursa'nın yeşil beyaz simge renklerini en doğal haliyle sergiledi.
İlgili Haberler
- Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlığı ne kadar, en yüksek kar kalınlığı nerede? Kartalkaya, Uludağ, Kartepe kar kalınlığı ne kadar?
- Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar? Kartalkaya, Uludağ, Erciyes, Palandöken, Hakkari kar kalınlığı...
- Uludağ'a çıkacaklara 'teleferik' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!