Yılbaşına dair bilmediğiniz ilginç gerçekler

Yılbaşı, dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanan ve yeni başlangıçların sembolü olarak görülen özel bir dönemdir. Ancak bu kutlama, sadece geri sayımla sınırlı değildir; yılbaşına dair tarihsel, kültürel ve eğlenceli birçok ilginç gerçek bulunmaktadır. İşte yılbaşına dair bilmeniz gereken en ilginç ayrıntılar...