Gamze Özçelik evlendi mi? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, kaç yaşında, nereli?
Arka Sokaklar, Tatlı Hayat, Serseri gibi dizilerle tanınan Gamze Özçelik'in evlenip evlenmediği merak konusu oldu. Yurttaşlar Gamze Özçelik'in kiminle evlendiğini merak ediyor. Peki, Gamze Özçelik evlendi mi? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
Gamze Özçelik ile evlenen Reshad Strik'in yaşamı araştırılıyor. 2014 yılında "Filinta", 2015 yılında "Diriliş Ertuğrul" dizisinde yer alan Strik'in kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Gamze Özçelikin evlendi mi? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
GAMZE ÖZÇELİK EVLENDİ Mİ?
Gamze Özçelik ve Reshad Strik evlendi. Çiftin yakın arkadaşları tarafından yapılan paylaşımlarla evlilik haberi duyurulmuş oldu.
RESHAD STRIK KİM?
Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde doğan Boşnak kökenli bir aktör. Yeni Güney Galler eyaletindeki Central Coast bölgesinde büyüdü. Gençliğinde sörf ve boks ile ilgilendi. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katılmıştır. Mezun olduktan sonra "Blue Heelers" adlı televizyon şovuna konuk oldu. Daha sonra "Headland" dizisinde rol aldı. ABD'ye giderek Los Angeles'ta çalışma fırsatı bulmuş ve burada "The Hills Have Eyes 2" filminde Mickey adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Ayrıca Jessica Simpson’ın “A Public Affair” klibinde de rol aldı.
RESHAD STRIK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?
Televizyon Dizileri
Blue Heelers (2005) - Konuk oyuncu
Headland (2005-2006) - Rol aldı
Filinta (2014-2015) - Rol aldı
Diriliş Ertuğrul (2015) - Ömer karakteri
Filmler
The Hills Have Eyes 2 (2007) - Mickey
Newcastle (2007) - Rol aldı
The Wound (2009) - Rol aldı
Spooner (2009) - Rol aldı
Don't Look Up (2009) - Başrol
3 Apartments (2010) - Rol aldı
Stasis (2010) - Rol aldı
Put Kestena (2013) - Rol aldı
Cross Roads (2013) - Rol aldı
Kervan 1915 (2016) - Rol aldı
Islamophobia (2016) - Rol aldı
Yaptığı Filmler
Ejder Topu Futon - Kısa Film (2003)
Her Yere Ulaşabilirsin - Kısa Film (2006)
Bilerek Çalışan Bir Adam - Reklam (2011)
Dah Ljubavi - Müzik klibi (2012)
Hayatımdaki Peygamber - Belgesel (2012)
Tom Waterhouse - Komedi Skeci (2013)
Brad Pitt - Kanal Numarası 5 - Komedi Skeci (2013)
Kuzey Kutbu - Komedi Skeci (2013)
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