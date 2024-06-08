Gamze Özçelik evlendi mi? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 08.06.2024 - 20:55

Güncelleme: 08.06.2024 - 21:20

Gamze Özçelik ile evlenen Reshad Strik'in yaşamı araştırılıyor. 2014 yılında "Filinta", 2015 yılında "Diriliş Ertuğrul" dizisinde yer alan Strik'in kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Gamze Özçelikin evlendi mi? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

GAMZE ÖZÇELİK EVLENDİ Mİ?

Gamze Özçelik ve Reshad Strik evlendi. Çiftin yakın arkadaşları tarafından yapılan paylaşımlarla evlilik haberi duyurulmuş oldu.

RESHAD STRIK KİM?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde doğan Boşnak kökenli bir aktör. Yeni Güney Galler eyaletindeki Central Coast bölgesinde büyüdü. Gençliğinde sörf ve boks ile ilgilendi. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katılmıştır. Mezun olduktan sonra "Blue Heelers" adlı televizyon şovuna konuk oldu. Daha sonra "Headland" dizisinde rol aldı. ABD'ye giderek Los Angeles'ta çalışma fırsatı bulmuş ve burada "The Hills Have Eyes 2" filminde Mickey adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Ayrıca Jessica Simpson’ın “A Public Affair” klibinde de rol aldı.

RESHAD STRIK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Televizyon Dizileri

Blue Heelers (2005) - Konuk oyuncu

Headland (2005-2006) - Rol aldı

Filinta (2014-2015) - Rol aldı

Diriliş Ertuğrul (2015) - Ömer karakteri

Filmler

The Hills Have Eyes 2 (2007) - Mickey

Newcastle (2007) - Rol aldı

The Wound (2009) - Rol aldı

Spooner (2009) - Rol aldı

Don't Look Up (2009) - Başrol

3 Apartments (2010) - Rol aldı

Stasis (2010) - Rol aldı

Put Kestena (2013) - Rol aldı

Cross Roads (2013) - Rol aldı

Kervan 1915 (2016) - Rol aldı

Islamophobia (2016) - Rol aldı

Yaptığı Filmler

Ejder Topu Futon - Kısa Film (2003)

Her Yere Ulaşabilirsin - Kısa Film (2006)

Bilerek Çalışan Bir Adam - Reklam (2011)

Dah Ljubavi - Müzik klibi (2012)

Hayatımdaki Peygamber - Belgesel (2012)

Tom Waterhouse - Komedi Skeci (2013)

Brad Pitt - Kanal Numarası 5 - Komedi Skeci (2013)

Kuzey Kutbu - Komedi Skeci (2013)