Gangsta's Paradise şarkısı ile tanınan Coolio kimdir? Coolio neden hayatını kaybetti?

Coolio veya gerçek adıyla Artis Leon Ivey 1 Ağustos 1963 tarihinde Kaliforniya'da dünyaya geldi. Anne ve babası boşandıktan sonra Coolio, Mona Park Compton gangsterleriyle beraber gezmeye başladı. Yirmi iki yaşında hırsızlık suçundan hapis yattı.

Los Angeles'ta yer alan KDAY adlı radyo kanalında düzenli olarak konuk olmaya başladı. Bu süreçte yasaklı madde sattığı için müzik hayatının başlangıcı sekteye uğradı. Tedavi sonrasında sanatçı farklı yerlerde çalışmaya başladı.Seksenlerin sonunda ise Kaliforniya'nın kuzeyindeki bölgelerden sorumlu olarak itfaiye bölüğüne katıldı.

MÜZİK YAŞAMI

Sanatçı, 1994 yılında satışa sunduğu "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle beraber tanınmaya başladı.

Sonraki sene yayımlanan ve Sakıncalı Düşünceler filminin müziklerine de dahil edilen "Gangsta's Paradise" adlı şarkı ise Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükseldi. Coolio müzik hayatına WC and the Maad Circle grubunun üyesi olarak başladı. 1994 yılında bu grubunu terkeden sanatçı, It Takes a Thief adlı ilk albümünü satışa çıkardı. Albüm yayımlandıktan kısa süre sonra büyük bir etki uyandırdı. Öyle ki albüm, Amerikan albüm listesinde sekizinci sıraya kadar yükseldi.Albümde "Fantastic Voyage" ve "I Remember" gibi başarılı şarkılar yer almaktaydı.

10 Haziran 2008 tarihinde sanatçı, ruhsatsız araç kullanmaktan Hollywood'da yakalandı ve kefalet bedeli ödeyerek serbest kaldı.10 Mart 2009 tarihinde sanatçı yine bavulunda yer alan yasaklı madde yüzünden Los Angeles Havaalanı'nda tutuklandı. Uyuşturucu bulundurması, uyuşturucu kullanım edavatları bulundurması ve bavulunun araştırılmasına izin vermemesi nedenleriyle de yargılandı. Bu olay sonrasında, sanatçının Avustralya'da gerçekleşecek olan turnesi iptal oldu.3 Nisan 2009 tarihinde suçlamalardan aklandı.Yine de on sekiz ay boyunca uyuşturucu tedavisi görmesi zorunlu şart koşuldu.

COOLİO NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Uzun süredir Coolio'nın menajerliğini yapan Jarez Posey, ABD medyasına verdiği demeçte, ünlü yıldızın Los Angeles'ta bir arkadaşının evinin banyosunda hareketsiz yatarken bulunduğunu açıkladı. 1980'lı yıllarda müzik yapan ancak 1996 yılında çıkardığı 'Gansta's Paradise' adlı şarkısıyla hip hop tarihine geçen Coolio'nun kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak TMZ sitesine konuşan Posey, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündüklerini aktardı.