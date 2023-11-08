Gazeteci Emrullah Erdinç kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:53

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:53

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, önceki geçtiğimiz günlerde yapılan bir operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme geliyor.



EMRULLAH ERDİNÇ KİMDİR?



Emrullah Erdinç 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteciliğe 1996 yılında Günaydın gazetesinde başladı. Hürriyet ve Akşam gazetelerinde muhabir olarak görev yaptı. 1999'da ATV haber merkezine girerek televizyon haberciliğine adım attı. Sabah gazetesinde “Üstü çizilmiş kişiler” adıyla köşe yazarlığı yaptı. CNN Türk Haber Merkezinde polis adliye muhabiri olarak çalıştı. Son olarak 2018-2023 yılları arasında Kanal D Haber müdürlüğü görevini üstlendi.

Meslek yaşamı boyunca Sedat Simavi Ödülüne layık görüldü.

EMRULLAH ERDİNÇ'İN KİTAPLARI

-Etiler Koğuşu

-Bir Metropol Hikâyesi: Burçin Bircan (Pırıltılı Dünyada Sönen Bir Yıldızın Trajik Yaşam Öyküsü),

-Parola Zehir

-Etiler’in oyuncak bebekleri

-Etiler Koğuşu 2,

-Ne Şike Bitti Ne Sevdam

EMRULLAH ERDİNÇ EVLİ Mİ?

Emrullah Erdinç Evli ve 1 çocuk babasıdır.