İtalyan moda dünyasının efsane ismi Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Giorgio Armani kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani neden öldü?

GIORGIO ARMANI KİMDİR?

Giorgio Armani Piacenza, 11 Temmuz 1934 yılında Emilia-Romagna'da doğdu. Tıp eğitimi aldı, ancak 1957 yılında askere çağrılmadan evvel fotoğrafçılıkla uğraşmak için tıbbı bıraktı. Daha sonra La Rinascente, vitrin düzenleyici olarak çalışmaya başladı.

Armani 1961'den 1970'e kadar tanınmış moda evi Nino Cerruti için çalıştı ve serbest çalışmak için bıraktı.

1974'te ortağı Sergio Galeotti ile beraber erkek giyimi üzerine çalışan Giorgio Armani S.p.A. şirketini kurdu ve 1975 yılında kadın giyimine başladı. Kız kardeşi Rosanna Armani de şirkete katıldı. Galeotti 1985 yılında öldü.

Giorgio Armani, futbol takımı FC Internazionale Milano'nun tanınmış bir taraftarıdır. Hatta alınan haberlere göre 2006 yılında Inter'in yeni başkanı olacaktı.

Günümüzde temiz ve kalıplı çizgileri ile tanınır. Uluslararası ününü özellikle Richard Gere'in Amerikan Jigolosu filmindeki rolü ve pek çok diğer Hollywood ünlüsüne yaptığı kıyafetlerle kazandı.

GIORGIO ARMANI NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Efsanevi moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında hayata veda etti. Resmi kaynaklar ölüm nedenine dair ayrıntı vermezken, İtalyan basınında doğal sebeplerden vefat ettiği belirtildi. Armani’nin aramızdan ayrılması, moda dünyasında büyük bir boşluk bırakarak hayranlarını ve sektörü yasa boğdu.