Giza piramitlerinde yeni keşif: Gizli geçit olabilir!

Giza’daki Menkaure (Mikerinos) Piramidi’nde yapılan yeni taramalar, yapının granit kaplamasının hemen arkasında iki farklı hava dolu boşluğun bulunduğunu ortaya çıkardı. Keşif, daha önce Keops Piramidi’nde tespit edilen büyük iç boşluk ve kuzey girişine yakın koridorun ardından geldi; ancak Menkaure’deki yeni anomaliler şekil, boyut ve konum açısından tamamen farklı yapılar sergiliyor. Bu durum, piramidin farklı bir inşa geçmişi ve amaca sahip olabileceğine işaret ediyor.

Kahire Üniversitesi’nden arkeologlar Khalid Helal ve Mohamed Elkarmoty öncülüğündeki ekip, “Görüntüler, cilalı granit blokların hemen arkasında iki anomalinin varlığını gösteriyor ve bunların hava dolu boşluklar olduğunu düşündürüyor” açıklamasında bulundu. Bulguların, gerçek koşullar altında test edilen sayısal simülasyonlarla da doğrulandığı belirtildi.

4 BİN YILLIK PİRAMİT, ZARAR VERİLMEDEN İNCELENDİ

Antik Mısır’ın mimari gücünü temsil eden Giza piramitleri, uzun yıllardır bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Üç ana piramidin en küçüğü olan Menkaure, 1906–1910 yıllarında Amerikalı arkeolog George Reisner tarafından yürütülen kazılardan bu yana kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmamıştı. Yapının dış yüzeyinde yarım bırakılmış kırmızı granit kaplama, yıllardır mimari değişikliklere dair ipuçları olarak değerlendiriliyordu.

ScanPyramids Projesi kapsamında araştırmacılar, piramidin doğu yüzeyini elektrik direnç tomografisi, jeoradar (GPR) ve ultrason tarama yöntemleriyle görüntüledi. Bu non-invaziv teknikler, piramide zarar vermeden iç yapıları ortaya çıkarmayı sağlıyor.

GRANİT KAPLAMANIN ALTINDA İKİ BOŞLUK

Araştırma ekibi, granit taşların hemen arkasında çevre bloklardan farklı davranan iki anomali tespit etti:

İlk boşluk, granitin 1,4 metre altında bulunuyor ve 1,5 metre genişliğinde, 1 metre yüksekliğinde ölçülüyor.

İkinci boşluk ise granitin 1,1 metre altında olup 0,9 x 0,7 metre boyutlarında.

Simülasyonlar, farklı türde taş blokların bu sinyalleri oluşturamayacağını göstererek boşlukların varlığını destekledi. Araştırmacılar, her iki yapının da granit kaplamanın hemen arkasında, kireçtaşı içinde bulunan hava dolu boşluklar olduğunu ifade etti.

GİZLİ GİRİŞ İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Ekip, Menkaure Piramidi’nin kuzey girişindeki granit diziliminin, yeni tespit edilen boşlukların üzerindeki bloklara çok benzediğini belirtti. Bu benzerlik, yıllar önce bağımsız araştırmacı Stijn van den Hoven’in öne sürdüğü “ikinci giriş ihtimali”ni yeniden gündeme getirdi.

Boşlukların derinliği henüz belirlenemedi, ancak araştırmacılar bölgenin kozmik ışın muografisi ile daha detaylı incelenmesini öneriyor.

Menkaure Piramidi’ndeki bu yeni keşiflerin amacı ise şimdilik bilinmiyor. Tıpkı Keops Piramidi’ndeki büyük boşluk gibi, bu yapıların da gizemi korunuyor. Bilim insanları, elde edilen bulguların Mısırbilimciler tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Çalışma, NDT & E International dergisinde yayımlandı.



KAYNAK: Sciencealert