Gönüllüler donan Eber Gölü'ne kuşlar için yem bıraktı

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçelerinin sınırlarında bulunan, Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü son dönemde etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.



Bölgede hava sıcaklığı eksi 5- 10 derece dolaylarında seyrederken, büyük kısmı donan gölden beslenen başta kuş türleri olmak üzere birçok hayvan aç kaldı. Eber Gölü Yaşasın Hareketi gönüllüleri donan göl kenarına hayvanlar için yem bıraktı. Özellikle flamingo, yeşilbaş ördek, çamurcun, suna ve elmabaş gibi su kuşlarının yanı sıra karga, saksağan, serçe, saka ve karatavuk gibi birçok kuş türü için gönüllüler tarafından göl kıyısına uygun noktalara 250 kilo yem konuldu.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, "Kış koşullarının kuşlar için yıkıcı etkileri var. Gölün donması beslenme mücadelesini zorlaştırıyor. Bizler bu duruma sessiz kalmayıp göl kenarına yem bıraktık. Bu yeterli değil. Bu göl hepimizin. Burada yaşayan canlılar da hepimizin sorumluluğu. Herkes imkanı ölçüsünde destek olsun. Bir avuç yem bile bir can kurtarır. Gölde ve doğadaki yaşamı koruyalım" dedi.