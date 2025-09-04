Türkiye'de Google sunucularına erişim sağlanamıyor. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Peki, Google çöktü mü? Google neden açılmıyor? Google ne zaman açılacak?

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de Google sunucularına erişim sağlanamıyor. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar donuyor.

İnternet sitelerindeki kesintileri raporlayan Downdetector'e göre sabah saatlerinde Google'ın hizmet veremediğine ilişkin çok sayıda bildirimde bulunuldu.

Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medya sitelerinde Google'a erişilemediği belirtiliyor. Google'ın sahibi olduğu Youtube'a da erişim sağlanamıyor.

Çok sayıda kullanıcı Türkiye'de internet aramaları, Gmail ve YouTube dahil çok sayıda Google hizmetlerine erişimde sorunlar yaşandığını bildiriyor.

GOOGLE NEDEN AÇILMIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor" dedi.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep ettiğini söyledi.

Google'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

GOOGLE HANGİ ÜLKELERDE ÇÖKTÜ?

Google'a erişim Türkiye ve Doğu Avrupa genelinde durmuş durumda.