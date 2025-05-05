Gossip Girl ve You'nun yıldızı Penn Badgley açıkladı: Başucundan ayırmıyor!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:39

Güncelleme: 05.05.2025 - 16:54

"Gossip Girl" dizisindeki Dan Humphrey karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Penn Badgley, USA Today'e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki oyuncu, Kur’an-ı Kerim okuduğunu ve bazı ayetler üzerine derin düşüncelere daldığını söyledi.

"BAZI AYETLERİ OKUYORUM"



Badgley, samimi açıklamasında, “Dürüst olmak gerekirse, yatağımın başucunda Kur’an-ı Kerim var, bazı ayetleri okuyorum” ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

PENN BADGLEY KİMDİR?

1 Kasım 1986 doğumlu olan Penn Badgley, Amerikalı aktör ve müzisyen olarak tanınıyor. Genç yaşta oyunculuğa adım atan Badgley, özellikle 2007-2012 yılları arasında yayınlanan "Gossip Girl" dizisinde canlandırdığı Dan Humphrey karakteriyle dünya çapında ün kazandı.

Başarılı oyuncu, kariyerine daha sonra Netflix yapımı "You" dizisindeki Joe Goldberg rolüyle devam etti. Psikolojik gerilim türündeki dizideki performansı büyük ilgi gördü ve Badgley'e geniş bir hayran kitlesi kazandırdı.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Badgley, "MOTHXR" adlı müzik grubunun solisti olarak sahne alıyor.

2017 yılında Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Domino Kirke ile hayatını birleştiren Penn Badgley’in dört yaşında bir oğlu bulunuyor. Çiftin şu sıralar ikiz bebek beklediği öğrenildi.