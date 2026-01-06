Gözaltına alınmıştı: Ünlü yapımcı Timur Savcı'nın uyuşturucu testi sonucu çıktı

Ünlü yapımcı Timur Savcı, Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmaları nedeniyle gözaltına alınmasının ardından test sonuçları çıktı.

TİMS&B yapım şirketinin ortağı olan ünlü yapımcı Timur Savcı, Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile arasında geçen uyuşturucu içerikli yazışmaların ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Savcı'nın kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi.

SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre; Yapılan testlerde Savcı'nın kanında uyuşturucuya rastlanmazken, saç örneklerinde kokain tespit edildi.

Soruşturma, uyuşturucu kullanımı ve teminiyle ilgili yürütülen geniş çaplı bir operasyonun parçasıydı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin iki cep telefonunun şifrelerini emniyete vermesiyle aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişiyle olan yazışmaları incelendi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dijital incelemelerde Timur Savcı ile Cebeci arasında uyuşturucu teminine dair mesajlaşmalar tespit edildi. 25 Ekim 2024’te işyerinin konumunu paylaşan Savcı'nın, Cebeci ile Levent’teki ofisinde buluştuğu belirlendi. Cebeci'nin 30 Ekim'deki mesajlarında “THC'mi unutma, up olmak istiyorum” ve “birlikte deneriz” ifadeleri yer aldı.

Bu yazışmaların ardından Savcı'nın cep telefonuna el konuldu, hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. 24 Aralık’ta gözaltına alınan Savcı, “uyuşturucu kullanmak ve temin etmek” ile “kullanımı kolaylaştırmak amacıyla yer ve malzeme sağlamak” suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Ela Rumeysa Cebeci de hala tutuklu bulunuyor.