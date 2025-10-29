Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in WhatsApp yazışmaları ortalığı karıştırdı! Mesajları kabul etti: 'Ama annemi öldürmedim...'

Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.

"NE OLUR BİR ŞEY YAP, BU KADIN ÖLSÜN"

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne giderek şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'annesini öldürdü' sözleriyle suç duyurusunda bulundu.

Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ve ses kayıtlarını delil olarak savcılığa sundu.

Aydın'ın savcılığa sunduğu söz konusu WhatsApp yazışmalarında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında, 'Gebersin', 'Nolur beni annemden kurtar', 'Ölsün', 'Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok' gibi ifadeler kullandığı görüldü.

Şarkıcının ölümünün kaza olmadığını iddia eden Aydın, "Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Kayıtlarda itiraf var. ‘Tuğyan bana annesini öldürdüğünü söyledi’ diyorlar" şeklinde konuştu.

KAYITLAR DELİL OLARAK SAVCILIĞA SUNULDU

Aydın, adliye çıkışında DHA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İfademde bildiklerimi anlattım. Şahitlerim şu anda içeride ifade veriyor. Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım’ın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanım’ın telefonundaki kayıtları zorla sildirmiş. Kadını korkutmuş. Mesajların bir kısmı bende, hepsini dosyaya ekleyeceğiz. Tuğyan Hanım’ın eski sevgilisine ait ses kayıtları da var.

Bu kayıtlarda madde kullandığını, kötü bir yaşam sürdüğünü söylüyor. Ayrıca Bircan Hanım’ın videosunda, Tuğyan’ın ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm’ dediği iddia ediliyor. Bütün bu kayıtları savcılığa delil olarak sunacağım. Bundan sonrası artık devletimizin elinde.”

"MESAJLAR BANA AİT, ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM"

Sabah'ın haberine göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğyan Ülkem Gülter’i adliyeye çağırarak Ferdi Aydın'ın iddiaları ve söz konusu WhatsApp mesajlarıyla ilgili ifadesini aldı.

Gülter, savcılıktaki ifadesinde, “Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum. Ancak bunları yalnızca ara sıra annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim” dedi.