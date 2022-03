Gündüz şekerlemelerine dikkat! Alzheimer habercisi olabilir

19 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

California San Francisco Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, gündüz uzun saatler boyunca uyumak, hafif bilişsel bozukluk veya Alzheimer hastalığına yakalanma riskini yükseltiyor. Bulgular, özellikle Akdeniz ülkelerinde yapılan 'siesta'nın ruh hali, uyanıklık, zihinsel görevler ve performans üzerindeki faydalarını vurgulayan bazı önceki çalışmaları da katarak, yaşlılarda şekerlemenin, beyindeki zihinsel gerileme üzerindeki etkilerinin çözülmesine yardımcı olabilir.

ORTALAMA YAŞI 81 OLAN 1000 KİŞİ İZLENDİ

Bilim insanları, birkaç yıl boyunca ortalama yaşı 81 olan 1000’den fazla insanı izledi. Katılımcılar her yıl, 14 güne kadar olan hareketliliği izlemek için saat benzeri bir cihaz taktılar. Sabah 9’dan akşam 7’ye kadar olan her uzun süreli hareketsizlik, şekerleme olarak yorumlandı. Katılımcılar ayrıca her yıl bilişsel değerleri öğrenmek için de testlere tabi tutuldu. Çalışmanın başlangıcında, katılımcıların %76’sında bilişsel bozukluk yoktu, %20’sinde hafif düzeyde bilişsel bozukluk vardı ve %4’ünde Alzheimer hastalığı vardı. Bilişsel bozukluk geliştirmeyen katılımcılar için, günlük gündüz uykuları yılda ortalama 11 dakika arttı. Alzheimer’s & Dementia dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, artış oranı, hafif bilişsel bozukluk tanısı konulduktan sonra toplam 24 dakikaya iki katına çıkarak, Alzheimer hastalığı tanısı konulduktan sonra neredeyse üç katına çıkarak toplam 68 dakikaya ulaştı.

GÜNDE 1 SAATTEN FAZLA KESTİRMEK RİSKİ ARTIRIYOR

Genel olarak, günde bir saatten fazla kestiren katılımcıların Alzheimer’a yakalanma riski, günde bir saatten az kestirenlere göre %40 daha yüksek. Günde en az bir kez kestiren katılımcıların, günde bir kereden az kestirenlere göre Alzheimer’a yakalanma riski de yine %40 daha yüksek olarak bildirildi.

ŞEKERLEME YAPMADIĞINIZDA UYKULU HİSSEDİYORSANIZ...

Konuyla ilgili açıklama yapan California San Francisco Üniversitesi’nde psikiyatri yardımcı doçenti olan Dr. Yue Leng, “Eğer şekerleme yapmadıysanız ve gün içerisinde daha uykulu olmaya başladığınızı fark ederseniz, bu bilişsel sağlığın azaldığının bir işareti olabilir” dedi.

DOZUNDA ŞEKERLEME FAYDALI OLABİLİR

Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'nun aktardığına göre; ünlü uyku uzmanı Dr. Matthew Walker gün içinde yarım saat uykunun birçok faydası olabileceğini ancak dozajın çok önemli olduğunu belirtiyor. Uzmanlar 30 dakikayı geçmemeyi ve mümkünse bu şekerlemelerin saat 14:00 ila 15:00 sonrasına bırakılmasını öneriyor.