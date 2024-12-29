Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:05

Güncelleme: 29.12.2024 - 10:05

H1-B, ABD'de vatandaş olmayan vasıflı yabancı işçilere genellikle üç yıllık bir süre için verilen ve sahibine bu sürenin sonunda yeşil karta başvurma yolunu açan bir çalışma vizesi türüdür. Peki, H1-B vizesi nedir, nasıl alınır? H1-B vizesini kimler alabilir?

H1-B VİZESİ NEDİR?

ABD'deki işveren ve kurumların lisans ve üzeri akademik seviye, ya da denklik sağlayan tecrübe, gerektiren işler için yabancı çalışan istihdam etmesine olanak sağlayan geçici çalışma vizesidir.

Bu vize türüne yoğun olarak yazılım, finans, mühendislik, tıp ve mimarlık alanlarından kişiler talep göstermektedir.

H1-B VİZESİ NASIL ALINIR?

İlk olarak H1-B Kurası için online başvuruda bulunmanız gerekir. Seçilmeniz durumunda ise,

- Sponsor olacak işveren ya da kurum Çalışma Bakanlığına (DOL) başvuruda bulunur. Bunun için "Labor Condition Application" (LCA) adında özel bir başvuru bulunmaktadır. Şartların karşılanması durumunda başvuru onaylanır.

- Sponsor, USCIS'e Amerika'ya gelebilmenize olanak sağlayan bir dilekçe gönderir. (Form I-129) Başvuruya LCA'nın eklenmiş olması gerekir.

- Başvurunun USCIS tarafından onaylanmasının ardından H1-B vizesi için büyükelçilik ya da konsolosluğa başvurabilirsiniz.

Tüm süreç yolunda gittiği durumda vizeniz onaylanmış olur.

H1-B VİZESİNİ KİMLER ALABİLİR?

H1-B vizesi almak için aranan kriterler şu şekilde;

Uzmanlık bilgisi gerektiren bir iş pozisyonu için ABD'li bir işverenden iş teklifi,

Bu alanda lisans ve üzeri derece veya kanıtlı eşdeğer derece,

İşverenin Amerika'da konu üzerinde nitelikli istihdam sağlayamadığını göstermesi.