Hailey Bieber, yüz felci geçiren Justin Bieber'ın son durumunu açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçen hafta, nadir görülen virüs nedeniyle yüzünün sağ tarafında "tam felç" yaşadığını açıklamıştı. Şu an Justice Dünya Turnesi'nde olan şarkıcı, önce açıklanmamış bir hastalıktan dolayı Toronto konserinin tarihini ertelemişti.

Söz konusu haber, Hailey'nin "inme benzeri semptomlar" nedeniyle hastanede yattıktan sonra kalbindeki bir deliği kapatmak için bir ameliyat yaptırdığını açıklamasından aylar sonra gelmişti.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Hailey Bieber, Ramsay Hunt sendromu teşhisi konmasının ardından eşi Justin Bieber'ın sağlığıyla ilgili hayranlarını bilgilendirdi 15 Haziran Çarşamba günü Good Morning America'ya katılan Hailey olumlu bir güncelleme paylaştı.

Hailey "Justin gerçekten iyi durumda. Her geçen gün daha iyiye gidiyor" dedi ve ekledi:

"Kendini çok daha iyi hissediyor ve açıkçası bu olan çok korkutucu ve rastgele bir durumdu ama tamamen iyileşecek."

