Hailey Bieber, yüz felci geçiren Justin Bieber'ın son durumunu açıkladı
Ramsay Hunt sendromunu yaşayan Justin Bieber, hastalığının kötüye gitmesi sebebiyle konserlerini ertelemek zorunda kaldığını açıklamıştı. Yüz felci geçirdiğini dile getiren ünlü şarkıcı, "Fiziksel olarak bunları yapacak durumda değilim" demişti. Son olarak eşi Hailey Bieber, ünlü şarkıcının son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçen hafta, nadir görülen virüs nedeniyle yüzünün sağ tarafında "tam felç" yaşadığını açıklamıştı. Şu an Justice Dünya Turnesi'nde olan şarkıcı, önce açıklanmamış bir hastalıktan dolayı Toronto konserinin tarihini ertelemişti.
Söz konusu haber, Hailey'nin "inme benzeri semptomlar" nedeniyle hastanede yattıktan sonra kalbindeki bir deliği kapatmak için bir ameliyat yaptırdığını açıklamasından aylar sonra gelmişti.
"HER GEÇEN GÜN İYİYE GİDİYOR"
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Hailey Bieber, Ramsay Hunt sendromu teşhisi konmasının ardından eşi Justin Bieber'ın sağlığıyla ilgili hayranlarını bilgilendirdi 15 Haziran Çarşamba günü Good Morning America'ya katılan Hailey olumlu bir güncelleme paylaştı.
Hailey "Justin gerçekten iyi durumda. Her geçen gün daha iyiye gidiyor" dedi ve ekledi:
"Kendini çok daha iyi hissediyor ve açıkçası bu olan çok korkutucu ve rastgele bir durumdu ama tamamen iyileşecek."
“He’s doing really well. He’s getting better every single day.” — #HaileyBieber gives an update on husband @justinbieber after he revealed Ramsay Hunt syndrome diagnosis. https://t.co/VHmQuoUers pic.twitter.com/Ou2IEqsHhf— Good Morning America (@GMA) June 15, 2022
Hailey şöyle devam etti:
"İyi olduğu için minnettarım."
"Sadece hayranlardan, arkadaşlardan, aileden gelen destek gerçekten inanılmazdı. Herkes iyi dileklerini, fikirlerini, tavsiyelerini iletti. Aslında bu süreç gerçekten harika gidiyor."
JUSTIN'DEN PAYLAŞIM GELMİŞTİ
Hafta başında, 13 Haziran Pazartesi günü Justin, hayranlarına "her günün daha iyi geçtiğini ve tüm bu rahatsızlıklardan sonra kendisini tasarlayan ve tanıyan kişide rahatlık bulduğunu" söyleyen bir Instagram hikayesi paylaştı.
"Bu fırtınanın dineceğini biliyorum ama bu sırada İSA BENİMLE."
RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?
Ramsay Hunt sendromu, kulak, yüz veya ağız çevresinde oluşan bir döküntü ve yüz siniri felciyle karakterize edilen nadir görülen bir nörolojik bozukluktur. Sendrom, suçiçeği ve zona hastalığına yol açan aynı varisella zoster virüsünden kaynaklanır.
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