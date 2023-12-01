Hair Center Of Turkey: “Saç ekimi öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler”

Yayınlanma: 01.12.2023 - 15:34

Güncelleme: 01.12.2023 - 15:34

Türkiye'nin öncü sağlık kuruluşlarından biri olan Hair Center Of Turkey'nin kurucusu Sinan Özer, saç ekimi öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlattı.

Öncelikle, saç ekimi yaptırmak isteyen adaylarının operasyon öncesinde bilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Bu detaylara hakim olmadan saç ektirmeye girişmemek gerekiyor. Saç ektirmeye karar veme aşamasından, seçilecek saç ekimi kliniğine kadar önemli bir sürecin, detaylı şekilde planlanması ve buna göre adım atılması gerektiğini ifade eden Hair Center Of Turkey kurucusu Özer, "Operasyondan en az bir hafta önce aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlardan kaçının. Ayrıca, alkol tüketimini operasyondan en az 3 gün önce durdurmalısınız çünkü alkol kanın pıhtılaşma sürecini etkileyebilir." Diye uyarıyor.

Sinan Özer ayrıca, operasyon öncesinde kullanılan bazı ilaçların saç ekimi sürecini etkileyebileceğine de dikkat çekiyor. Özer, açıklamalarına "Kronik hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaçları doktorunuza bildirin. Saç dökülmesindeki olası nedenleri ve tedavi yöntemlerini belirlemek için gerekli tetkikleri yaptırın. Rahat bir kıyafet tercih edin ve mümkünse operasyona gelirken yanınızda bir refakatçi bulundurun." diye ekliyor.

Saç ekimi operasyonu yapıldıktan sonra da saçlarınız için önemli bir süreç sizi bekliyor. Hair Center Of Turkey kurucusu Sinan Özer, saç ekimi sonrasında hastaların dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde açıklıyor: "Operasyon sonrası en az bir hafta boyunca başınıza sürtmeyecek ve hava almasını sağlayacak şekilde muhafaza ediniz. Şapka veya bandana kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu, saç köklerinin yerinden oynamaması için önemlidir. Ayrıca, operasyondan sonraki ilk üç gün saçlarınızı yıkamamanız gerekiyor. İlk yıkama işlemi kliniğimizde uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilecektir."

Özer ayrıca, saç ekimi sonrası ilk günlerde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli hususu şu sözleriyle ifade ediyor: "Operasyon sonrası 24 saat boyunca sigara içmemeniz önerilir. Sigara, kan dolaşımını olumsuz etkileyebilir ve iyileşme sürecini geciktirebilir. Aynı zamanda, alkol ve kafein tüketiminden de kaçınılmalıdır, çünkü bu maddeler kanın incelmesine neden olabilir. Operasyon sonrası dönemde doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmalı ve herhangi bir sorun durumunda derhal uzmanınıza başvurmalısınız."

Hair Center Of Turkey, uzman kadrosu ve başarılı operasyonlarıyla saç ve sakal ekimi konusunda öne çıkan bir sağlık kuruluşu olarak biliniyor. Sinan Özer'in paylaştığı bu önemli noktalar, saç ekimi sürecini daha sağlıklı ve konforlu bir hale getirmek adına önemli bir rehber niteliğinde.