Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:32

Güncelleme: 13.04.2024 - 10:32

All Star yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu'nun yaşamı merak ediliyor. Survivor'da geçmiş sezonlarda yarışan ve Panorama programının sunuculuğunu da üstlenen Hatipoğlu bu sezon Survivor All Star yarışmasına yeniden katılmıştı. Peki, Hakan Hatipoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Hakan Hatipoğlu'nun mesleği ne? Hakan Hatipoğlu All Star'dan elendi mi? İşte ayrıntılar...

HAKAN HATİPOĞLU KİM?

Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğan Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Eğitim hayatını Işık Üniversitesi İşletme Bölümü ve Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Ünlü yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un yarışmacılarından Gizem Akın ile evlendi. Hakan Hatipoğlu, televizyon dünyasında da tanındı. 2010 yılında Show TV'de yayımlanan Survivor Kızlar - Erkekler ve 2015'te TV8'de yayımlanan Survivor All Star gibi popüler yarışmalara katıldı. Survivor All Star'da 17 hafta ve 124 gün boyunca adada kalarak yarışmada 6. oldu.

HAKAN HATİPOĞLU ELENDİ Mİ?

Hakan Hatipoğlu 13 Nisan Cuma günü yayımlanan bölümde 2024 Survivor All Star'da adaya veda eden isim oldu. Yaman, Sercan ve Yasin gibi isimlerin yer aldığı potadan çıkamayan isim Hakan oldu.