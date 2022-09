Hakan Özoğuz kimdir, kaç yaşında, evli mi? Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl?

20 Eylül 2022 Salı, 09:56

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Özoğuz kardeşi Gökhan ile birlikte, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılbar’dan gitar dersleri aldı. Gökhan Özoğuz ile birlikte Londra’da müzeik eğitimi aldı. 1990 yılında Athena grubunu kurdular. 1991 yılında Horror Dimensions isimli beş şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. 1993 yılında , 1993 yılında ise ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdüler. 1998 yılında çıkardıkları Holigan albümü ile çıkış yakaladılar. 2001 yılında Türkiye millî basketbol takımı için "12 Dev Adam" şarkısını yazdılar. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu. 2015-2017 yılları arasında O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi oldu.

HAKAN ÖZOĞUZ KAÇ YAŞINDA?

Hakan Özoğuz 2022 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

HAKAN ÖZOĞUZ NERELİDİR?

İstanbul Fenerbahçe'de doğan Özoğuz aslen Gazianteplidir.

HAKAN ÖZOĞUZ EVLİ Mİ?

Hakan Özoğuz 2015 yılında Selin Cinnamon ile evlendi. Çiftin Mika isminde bir oğulları var.

HAKAN ÖZOĞUZ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı öğrenildi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre 45 yaşındaki Özoğuz, geçtiğimiz günlerde Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördü.

Tedavisi nedeniyle bir süredir bazı konserlerde yer alamayan Özoğuz'un hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Özoğuz da 11 Ağustos'ta tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını Twitter'dan duyurup "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" demişti.