Edinilen bilgiye göre, Mazu Yachts’ın sahibi iş adamı Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova’dan yatıyla Mikonos’a gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Yukay’a ait lüks yat, Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi. Peki, Halit Yukay kimdir? Halit Yukay bulundu mu? Halit Yukay kaç yaşında, nereli?

HALİT YUKAY KİMDİR?

Halit Yukay, 1982 doğumlu, 43 yaşında Türk iş insanıdır ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Mazu Yachts adlı firmanın kurucusu ve CEO'sudur. Mazu Yachts, kişiye özel lüks yatlar tasarlayıp üreten, Türkiye merkezli bir şirkettir ve yurtiçi ile yurtdışında tanınmıştır.