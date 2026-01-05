Haluk Şentürk kimdir? Hadisenin menajeri Haluk Şentürk kaç yaşında, nereli? Haluk Şentürk neden gözaltına alındı?

Hadise, Gülşen, Deniz Seki, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Haluk Şentürk kimdir? Hadisenin menajeri Haluk Şentürk kaç yaşında, nereli?

HALUK ŞENTÜRK KİMDİR?

Haluk Şentürk, Türkiye'de birçok ünlü sanatçının menajerliğini yapmaktadır. Doğum tarihi ve kişisel yaşamıyla ilgili bilgiler bilinmemektedir.

HALUK ŞENTÜRK HANGİ SANATÇILARLA ÇALIŞIYOR?

Haluk Şentürk’ün bugüne kadar menajerliğini yaptığı ya da danışmanlık verdiği isimler arasında Türkiye’nin en popüler sanatçıları yer alıyor:

Deniz Seki,

Linet,

Aşkın Nur Yengi,

Rober Hatemo,

Sinan Özen,

Kuşum Aydın (Muharrem Aydın),

Bülent Ersoy,

Gülşen,

Yıldız Tilbe,

Levent Yüksel,

Merve Özbey,

Emre Altuğ,

Haluk Levent,

Aleyna Tilki,

Hadise

HALUK ŞENTÜRK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hadise, Gülşen, Deniz Seki, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye götürüldüğü kaydedildi.