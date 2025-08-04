Fransa, eylül ayında Filistin'i tanıyacağını duyurarak Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke arasında Filistin'i devlet olarak tanıyan 148 ülkenin arasına girdi. Peki, Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor? Filistin'i hangi ülkeler tanımıyor?
FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELER HANGİLERİ?
- Ürdün
- Bahreyn
- Endonezya
- Irak
- Kuveyt
- Libya
- Malezya
- Mauritania
- Morocco
- Somalia
- Tunisia
- Türkiye
- Yemen
- Afganistan
- Bangladeş
- Küba
- Ürdün
- Madagaskar
- Malta
- Nikaragua
- Pakistan
- Katar
- Suudi Arabistan
- BAE
- Sırbistan
- Zambiya
- Arnavutluk
- Bruney
- Djibouti
- Mauritius
- Sudan
- Güney Kıbrıs
- Çekya
- Slovakya
- Mısır
- The Gambia
- Hindistan
- Nijerya
- Seychelles
- Sri Lanka
- Namibia
- Rusya
- Belarus
- Ukrayna
- Vietnam
- Çin
- Burkina Faso
- Comoros
- Gine
- Guinea-Bissau
- Kamboçya
- Mali
- Moğolistan
- Senegal
- Macaristan
- Cape Verde
- Kuzey Kore
- Nijer
- Romanya
- Tanzanya
- Bulgaristan
- Maldivler
- Gana
- Togo
- Zimbabve
- Çad
- Laos
- Sierra Leone
- Uganda
- Kongo Cumhuriyeti
- Angola
- Mozambik
- São Tomé and Príncipe
- Gabon
- Umman
- Polonya
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti
- Botswana
- Nepal
- Burundi
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Bhutan
- Ruanda
- Etiyopya
- Iran
- Benin
- Kenya
- Equatorial Guinea May
- Vanuatu
- Filipinler
- Eswatini
- Kazakistan
- Azerbaycan
- Türkmenistan
- Gürcistan
- Bosna Hersek
- Tacikistan
- Özbekistan
- Papua Yeni Gine
- Güney Afrika
- Kırgızistan
- Malawi
- Doğu Timor
- Paraguay
- Karadağ
- Kosta Rica
- Lübnan
- Fildişi Sahilleri
- Venezuela
- Dominik Cumhuriyeti
- Brezilya
- Arjantin
- Bolivya
- Ecuador
- Şili
- Guyana
- Peru
- Surinam
- Uruguay
- Lesotho
- Güney Sudan
- Suriye
- Liberia
- El Salvador
- Honduras
- Saint Vincent andtheGrenadines
- Belize
- Dominica
- Antigua and Barbuda
- Grenada
- Izlanda
- Tayland
- Guatemala
- Haiti
- İsveç
- Saint Lucia
- Saint Kitts and Nevis
- Trinidad and Tobago
- İrlanda
- Norveç
- İspanya
- Slovenya
- Ermenistan
- Fransa
- Portekiz
FİLİSTİN'İ TANIMAYAN ÜLKELER
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Eritre, Estonya, Fiji, Finlandiya, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İsrail, İsviçre, İtalya, Japonya, Kamerun, Kanada, Kiribati, Kuzey Makedonya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Marshall Adaları, Mikronezya, Moldova, Monako, Myanmar, Nauru, Palau, Panama, Portekiz, Samoa, San Marino, Singapur, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu, Yeni Zelanda, Yunanistan.