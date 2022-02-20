Hazal Kaya'dan Migros işçilerine destek

Migros işçilerine destek sürüyor. Oyuncu Hazal Kaya Migros işçilere destek mesajı paylaşarak boykot çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2022 Pazar, 19:07
Hazal Kaya'dan Migros işçilerine destek
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Zam talepleri karşılanmayan ve işten çıkarılıp göz altına alınan Migros depo işçilerine Hazal Kaya'dan destek geldi.

Oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Migros'a yönelik boykot çağrısı yaptı.

Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Migros işçilerinin haklı talepleri için direnişin yanındayım".



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