Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Hazal Subaşı hakkında araştırmalar sürüyor. Dilek Taşı dizisiyle gündeme gelen Hazal Subaşı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Hazal Subaşı'ın hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Dilek Taşı dizisiyle gündeme gelen Hazal Subaşı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
HAZAL SUBAŞI KİMDİR?
Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğdu. Küçükken annesi ve babası boşandıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. 13 yaşındayken babasını trafik kazası yüzünden kaybetti. Batuhan adında bir ağabeyi vardır. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gördü. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.
HAZAL SUBAŞI'NIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?
2016-2018 Adını Sen Koy
2018 Bir Umut Yeter
2019 Halka
2019-2021 Çukur
2019 Bizi Ayıran Çizgi
2021 Sıcak Kafa
2022-2023 Kasaba Doktoru
2023 Kötü Adamın 10 Günü
2023- Dilek Taşı
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