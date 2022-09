Hilary Mantel kimdir? Hilary Mantel neden hayatını kaybetti? Hilary Mantel kitapları nelerdir?

23 Eylül 2022 Cuma, 17:23

Hilary Mary Thompson 6 Temmuz 1952 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. St Charles Roma Katolik İlkokulu'nda okudu. Anne ve babası Mantel 11 yaşındayken ayrıldı. Mantel bir daha babasını görmedi. Üvey babası Jack Mantel'in soyadını aldı. Harrytown Manastırı'ndan mezun olduktan sonra 1970 yılında hukuk okumak için London School of Economics'te eğitimine başladı. Eğitimine Sheffield Üniversitesi'nde devam etti.

HİLARY MANTEL'İN YAZARLIK YAŞAMI

1974'te Fransız Devrimi hakkında bir roman yazmaya başladı ancak bir yayıncı bulamadı. Mantel'in ilk romanı Every Day is Mother's Day 1985'te, devam kitabı Vacant Possession bir yıl sonra yayımlandı. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir dizi gazete ve dergi için eleştirmen oldu. Suudi Arabistan'daki hayatından yola çıkan Eight Months on Ghazzah Street (1988) adlı romanını yazdı.

HİLARY MANTEL'İN ROMANLARI

Her Gün Anneler Günü serisi

Gazzah Caddesinde Sekiz Ay

Fludd

Daha Güvenli Bir Yer

İklim Değişikliği

Aşkta Bir Deney

Dev, O'Brien

Siyahın Ötesinde

Thomas Cromwell üçlemesi

HİLARY MANTEL KİM İLE EVLİYDİ?

Mantel, 1973'te jeolog Gerald McEwen ile evlendi. 1981'de boşandılar, ancak 1982'de yeniden evlendiler. McEwen, karısının işini yönetmek için jeolojiden vazgeçti.

HİLARY MANTEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Mantel , 22 Eylül 2022'de 70 yaşında Exeter'deki bir hastanede felç geçirdikten sonra hayatını kaybetti.