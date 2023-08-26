Hodofobi ve seyahat korkusu: Anksiyeteyi yenmek için adımlar ve öneriler
Bazı insanlar için seyahat, yeni yerler keşfetme ve farklı kültürleri deneyimleme heyecanıyla doludur. Ancak, hodofobi olarak da bilinen aşırı seyahat korkusu, seyahati bir kabusa dönüştürebilir. Peki hodofobi nedir? belirtileri nelerdir?
Hodofobi, aşırı seyahat korkusu için kullanılan tıbbi bir terimdir. Bazı insanlar buna "yolculuk fobisi" der. Genellikle uçak gibi belirli bir ulaşım aracına karşı duyulan yüksek bir korkudur. Aynı zamanda, kamuoyuna korku salan olaylardan ve felaketlerden sonra ortaya çıkabilen bir fobidir. Hodofobi endişe yaratır, ancak bunu yönetmenin ve üstesinden gelmenin yolları vardır.
HODOFOBİNİN NEDENLERİ
Seyahat korkusu genellikle seyahat ederken geçmişte yaşadığınız olumsuz bir deneyimden kaynaklanır. Olayın anısı sizde fiziksel ve duygusal stres tepkisi yaratır. Örneğin, travmatik olayın gerçekleştiği ulaşım aracıyla seyahat etme düşüncesi karşısında panik atak ve anksiyete yaşarsınız.
Seyahat korkusu, önemli bir dünya olayının ulusal veya uluslararası ilgi görmesinden sonra da ortaya çıkabilir. Pandemi salgınları, insanlarda seyahat korkusu yaratan bu tür olaylara bir örnektir.
Bunlar hodofobinin en yaygın nedenleridir, ancak seyahat korkunuzun neden gelişebileceğine dair birçok farklı olasılık vardır. Tedavi ve terapinizi daha iyi hedefleyebilmeniz için fobinizin olumsuz bir deneyim gibi temel nedenini belirlemek faydalı olabilir.
HODOFOBİ BELİRTİLERİ
Anksiyete hodo'nun ana semptomlarından biridir. Sizde fiziksel ve zihinsel tepkiler yaratan bir korku olarak ortaya çıkabilir ve hatta panik atağa dönüşebilir. 2020 yılında, Amerikan nüfusunun %25'inin seyahat etme konusunda önemli düzeyde kaygı yaşadığı tahmin edilmektedir.
Seyahat fobisinin bazı fiziksel belirtileri şunlardır:
Titreme
Baş dönmesi
Terleme
Ağlamak
Mide bulantısı hissetmek
Baş Ağrıları
Göğüs ağrısı
Artmış kalp atışı
Temel görevleri tamamlamada kafa karışıklığı
Seyahat fobisi ve buna eşlik eden anksiyete, SARS ve Covid-19 gibi salgın hastalıklar gibi dünya olayları sırasında büyük ölçüde artmaktadır:
SARS ve Covid-19 gibi pandemiler
Savaşlar
2020 sosyal adalet protestoları gibi toplumsal hareketler
Uçak kaçırma gibi bir terör yöntemi olarak kullanılan taşımacılık
Hodofobiye katkıda bulunan diğer faktörler şunlardır:
Seyahat edeceğiniz yerle ilgili endişe.
Dil engelleri nedeniyle karşılaşabileceğiniz zorluklar hakkında endişe duymak.
Evinizden uzağa seyahat edemeyeceğinizi çünkü orada bir krizle başa çıkabilecek tek kişinin kendiniz olduğunu düşünmeniz.
Dünyadaki bazı felaketler sırasında seyahat ettiğiniz için sevdikleriniz tarafından yargılanma korkusu.
İnsanların karşı karşıya olduğu ve sizin kadar seyahat etmelerine izin vermeyen mali istikrarsızlık hakkında suçluluk duyguları.
Fobinizin etkilerini en aza indirmenize yardımcı olmak için yapabileceğiniz şeyler. Bunlar şunları içerir:
Güvenlik ve yasal prosedürler de dahil olmak üzere seyahat etmek istediğiniz yerler hakkında öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenmek
Yolculuğunuzu güvenli ve sorunsuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirdiğinizi gözünüzde canlandırmak
Nefes alma tekniklerini uygulamak
Bir arkadaş veya grupla seyahat etmek
Uyuşturucu ve alkol ile kendi kendini tedavi etmekten uzak durmak
Bu başa çıkma tekniklerinde ustalaşmak çok zaman ve pratik gerektirebilir. Her yönteme etkili olması için biraz zaman tanıyın. Birden fazla yaklaşım denediyseniz ve hala seyahatle ilgili anksiyete belirtilerinizin yaşam kalitenize hakim olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza ve bir ruh sağlığı uzmanına görünün.
HODOFOBİ İÇİN TEDAVİ TÜRLERİ
Seyahat fobinizi tedavi etmek için öncelikle profesyonel bir ruh sağlığı terapistine görünmeniz gerekir. Terapistiniz sizi değerlendirecektir:
Tıbbi geçmiş
Psikiyatrik geçmiş
Sosyal tarih
Değerlendirildikten sonra terapistiniz size hodofobi teşhisi koyabilir. İki tür terapötik tedavi mevcuttur:
Maruz bırakma terapisi. Bu terapinin amacı, bir duyarsızlaştırma biçimi olarak sizi fobinize yavaş yavaş ve tutarlı bir şekilde maruz bırakmaktır.
Bilişsel davranışçı terapi (BDT): BDT, korkularınızla ilgili algılarınızı yeniden programlamak için size zihinsel başa çıkma stratejileri veren çeşitli teknikleri birleştirir. Bu teknik, artık sizi kontrol etmemeleri için korkularınıza hakim olmanıza yardımcı olur.
Ayrıca kısa süreli ilaçların yardımıyla anksiyete ve panik semptomlarını hafifletebilirsiniz. En yaygın kullanılan geçici ilaçlar şunlardır:
Beta blokerler, aşağıdaki gibi anksiyete semptomlarına neden olan adrenalin dalgalanmalarının fiziksel etkilerini durdurur:
Artmış kalp hızı
Yüksek tansiyon
Hızlı kalp atışı
Titreyen ses ve uzuvlar
Sakinleştirici ilaçlar, bunaltıcı endişe duygularını azaltır ve rahatlamanıza yardımcı olur. Sakinleştiriciler, bağımlılık yapıcı özelliklerinden dolayı daha dikkatli kullanılır.
Seyahat korkusu milyonlarca insanı etkilemektedir. "Seyahat fobisi" belirti ve semptomlarına sahipseniz doktorunuza danışın.
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