Hodofobi ve seyahat korkusu: Anksiyeteyi yenmek için adımlar ve öneriler

Yayınlanma: 26.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 07:00

Hodofobi, aşırı seyahat korkusu için kullanılan tıbbi bir terimdir. Bazı insanlar buna "yolculuk fobisi" der. Genellikle uçak gibi belirli bir ulaşım aracına karşı duyulan yüksek bir korkudur. Aynı zamanda, kamuoyuna korku salan olaylardan ve felaketlerden sonra ortaya çıkabilen bir fobidir. Hodofobi endişe yaratır, ancak bunu yönetmenin ve üstesinden gelmenin yolları vardır.

HODOFOBİNİN NEDENLERİ

Seyahat korkusu genellikle seyahat ederken geçmişte yaşadığınız olumsuz bir deneyimden kaynaklanır. Olayın anısı sizde fiziksel ve duygusal stres tepkisi yaratır. Örneğin, travmatik olayın gerçekleştiği ulaşım aracıyla seyahat etme düşüncesi karşısında panik atak ve anksiyete yaşarsınız.

Seyahat korkusu, önemli bir dünya olayının ulusal veya uluslararası ilgi görmesinden sonra da ortaya çıkabilir. Pandemi salgınları, insanlarda seyahat korkusu yaratan bu tür olaylara bir örnektir.

Bunlar hodofobinin en yaygın nedenleridir, ancak seyahat korkunuzun neden gelişebileceğine dair birçok farklı olasılık vardır. Tedavi ve terapinizi daha iyi hedefleyebilmeniz için fobinizin olumsuz bir deneyim gibi temel nedenini belirlemek faydalı olabilir.

HODOFOBİ BELİRTİLERİ

Anksiyete hodo'nun ana semptomlarından biridir. Sizde fiziksel ve zihinsel tepkiler yaratan bir korku olarak ortaya çıkabilir ve hatta panik atağa dönüşebilir. 2020 yılında, Amerikan nüfusunun %25'inin seyahat etme konusunda önemli düzeyde kaygı yaşadığı tahmin edilmektedir.

Seyahat fobisinin bazı fiziksel belirtileri şunlardır:

Titreme

Baş dönmesi

Terleme

Ağlamak

Mide bulantısı hissetmek

Baş Ağrıları

Göğüs ağrısı

Artmış kalp atışı

Temel görevleri tamamlamada kafa karışıklığı

Seyahat fobisi ve buna eşlik eden anksiyete, SARS ve Covid-19 gibi salgın hastalıklar gibi dünya olayları sırasında büyük ölçüde artmaktadır:

SARS ve Covid-19 gibi pandemiler

Savaşlar

2020 sosyal adalet protestoları gibi toplumsal hareketler

Uçak kaçırma gibi bir terör yöntemi olarak kullanılan taşımacılık

Hodofobiye katkıda bulunan diğer faktörler şunlardır:

Seyahat edeceğiniz yerle ilgili endişe.

Dil engelleri nedeniyle karşılaşabileceğiniz zorluklar hakkında endişe duymak.

Evinizden uzağa seyahat edemeyeceğinizi çünkü orada bir krizle başa çıkabilecek tek kişinin kendiniz olduğunu düşünmeniz.

Dünyadaki bazı felaketler sırasında seyahat ettiğiniz için sevdikleriniz tarafından yargılanma korkusu.

İnsanların karşı karşıya olduğu ve sizin kadar seyahat etmelerine izin vermeyen mali istikrarsızlık hakkında suçluluk duyguları.

Fobinizin etkilerini en aza indirmenize yardımcı olmak için yapabileceğiniz şeyler. Bunlar şunları içerir:

Güvenlik ve yasal prosedürler de dahil olmak üzere seyahat etmek istediğiniz yerler hakkında öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenmek

Yolculuğunuzu güvenli ve sorunsuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirdiğinizi gözünüzde canlandırmak

Nefes alma tekniklerini uygulamak

Bir arkadaş veya grupla seyahat etmek

Uyuşturucu ve alkol ile kendi kendini tedavi etmekten uzak durmak

Bu başa çıkma tekniklerinde ustalaşmak çok zaman ve pratik gerektirebilir. Her yönteme etkili olması için biraz zaman tanıyın. Birden fazla yaklaşım denediyseniz ve hala seyahatle ilgili anksiyete belirtilerinizin yaşam kalitenize hakim olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza ve bir ruh sağlığı uzmanına görünün.

HODOFOBİ İÇİN TEDAVİ TÜRLERİ

Seyahat fobinizi tedavi etmek için öncelikle profesyonel bir ruh sağlığı terapistine görünmeniz gerekir. Terapistiniz sizi değerlendirecektir:

Tıbbi geçmiş

Psikiyatrik geçmiş

Sosyal tarih

Değerlendirildikten sonra terapistiniz size hodofobi teşhisi koyabilir. İki tür terapötik tedavi mevcuttur:

Maruz bırakma terapisi. Bu terapinin amacı, bir duyarsızlaştırma biçimi olarak sizi fobinize yavaş yavaş ve tutarlı bir şekilde maruz bırakmaktır.

Bilişsel davranışçı terapi (BDT): BDT, korkularınızla ilgili algılarınızı yeniden programlamak için size zihinsel başa çıkma stratejileri veren çeşitli teknikleri birleştirir. Bu teknik, artık sizi kontrol etmemeleri için korkularınıza hakim olmanıza yardımcı olur.

Ayrıca kısa süreli ilaçların yardımıyla anksiyete ve panik semptomlarını hafifletebilirsiniz. En yaygın kullanılan geçici ilaçlar şunlardır:

Beta blokerler, aşağıdaki gibi anksiyete semptomlarına neden olan adrenalin dalgalanmalarının fiziksel etkilerini durdurur:

Artmış kalp hızı

Yüksek tansiyon

Hızlı kalp atışı

Titreyen ses ve uzuvlar

Sakinleştirici ilaçlar, bunaltıcı endişe duygularını azaltır ve rahatlamanıza yardımcı olur. Sakinleştiriciler, bağımlılık yapıcı özelliklerinden dolayı daha dikkatli kullanılır.

Seyahat korkusu milyonlarca insanı etkilemektedir. "Seyahat fobisi" belirti ve semptomlarına sahipseniz doktorunuza danışın.