House of the Dragon dizisinin yeni sezonundan beklenen fragmanlar geldi...
HBO dizisi House of the Dragon'un kısa süre sonra gelecek 2. sezonundan yeni fragmanlar geldi.
HBO, izleyicileri heyecanlandıran bir duyuru yaparak, "House of the Dragon" dizisinin 2. sezonu için çarpıcı düello fragmanlarını yayımladı. 16 Haziran'da prömiyerini yapacak olan yeni sezon, Rhaenyra ve Alicent arasındaki epik mücadeleye odaklanacak.
Fragmanlardan biri Rhaenyra, Prens Daemon ve Dragonstone'daki güçlerini vurgularken, diğeri ise Alicent, babası Otto ve Kral Aegon'un koltuğunu ele geçirmek için hazırlanan King's Landing tarafına odaklanıyor. "House of the Dragon", "Game of Thrones" evreninde Ejderhaların Dansı'nın başlangıcını anlatıyor ve Targaryen ailesi arasındaki çatışmaları ve taht mücadelesini ele alıyor.
George R.R. Martin'in "Ateş ve Kan" adlı kitabına dayanan dizi, Targaryen Hanedanı'nın tarihini anlatıyor. Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith ve diğer birçok yetenekli oyuncunun yer aldığı dizi, izleyicileri fantastik bir maceraya davet ediyor.
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