House of the Dragon dizisinin yeni sezonundan beklenen fragmanlar geldi...

HBO dizisi House of the Dragon'un kısa süre sonra gelecek 2. sezonundan yeni fragmanlar geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 22:24
House of the Dragon dizisinin yeni sezonundan beklenen fragmanlar geldi...
Abone Ol google-news

HBO, izleyicileri heyecanlandıran bir duyuru yaparak, "House of the Dragon" dizisinin 2. sezonu için çarpıcı düello fragmanlarını yayımladı. 16 Haziran'da prömiyerini yapacak olan yeni sezon, Rhaenyra ve Alicent arasındaki epik mücadeleye odaklanacak.

Fragmanlardan biri Rhaenyra, Prens Daemon ve Dragonstone'daki güçlerini vurgularken, diğeri ise Alicent, babası Otto ve Kral Aegon'un koltuğunu ele geçirmek için hazırlanan King's Landing tarafına odaklanıyor. "House of the Dragon", "Game of Thrones" evreninde Ejderhaların Dansı'nın başlangıcını anlatıyor ve Targaryen ailesi arasındaki çatışmaları ve taht mücadelesini ele alıyor.

George R.R. Martin'in "Ateş ve Kan" adlı kitabına dayanan dizi, Targaryen Hanedanı'nın tarihini anlatıyor. Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith ve diğer birçok yetenekli oyuncunun yer aldığı dizi, izleyicileri fantastik bir maceraya davet ediyor.


HBO haberleri House of the Dragon haberleri Game of Thrones haberleri

İlgili Haberler

Game of Thrones yıldızları yeniden bir arada: Ünlü oyuncular bir korku filminde buluşacak...

Game of Thrones yıldızları yeniden bir arada: Ünlü oyuncular bir korku filminde buluşacak...
Hollywood'un parlayan yıldızı: Game of Thrones'tan Hollywood'a...

Hollywood'un parlayan yıldızı: Game of Thrones'tan Hollywood'a...
Highgarden Dumplings'tan Dorne'un Baharatlarına: Game of Thrones yemek kitabı geliyor!

Highgarden Dumplings'tan Dorne'un Baharatlarına: Game of Thrones yemek kitabı geliyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Öğrenciler zorla AKP adayı Hamza Dağ’ın toplantısına götürüldü

Öğrenciler zorla AKP adayı Hamza Dağ’ın toplantısına götürüldü
İspanyol tekstil devi İnditex’te işçi eylemi: Adaletsizlik ve maaş sorunları gündemde

İspanyol tekstil devi İnditex’te işçi eylemi: Adaletsizlik ve maaş sorunları gündemde
Fenerbahçe'den Hull City'ye bir transfer daha!

Fenerbahçe'den Hull City'ye bir transfer daha!
Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’

Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’
22 Mart Cuma günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 22 Mart Cuma burç yorumları

22 Mart Cuma günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 22 Mart Cuma burç yorumları
Dilek İmamoğlu’ndan eşi Ekrem İmamoğlu’na destek: ‘Ekrem kazanacak’

Dilek İmamoğlu’ndan eşi Ekrem İmamoğlu’na destek: ‘Ekrem kazanacak’
1929 yılında çıkarılan 1416 sayılı yasa ile Boğaziçi Üniversitesi’ne tepeden inme atama yapılıyor: Arka kapıdan kadrolaşma

1929 yılında çıkarılan 1416 sayılı yasa ile Boğaziçi Üniversitesi’ne tepeden inme atama yapılıyor: Arka kapıdan kadrolaşma
Memento filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaç? Memento oyuncuları listesi

Memento filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaç? Memento oyuncuları listesi