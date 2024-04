Hülya Avşar 'veteran komedyen' polemiğine dahil oldu!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:44

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:44

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy'de objektiflere yansıdı. YouTube programı hakkında konuşan Avşar; "Şu an çok güzel gidiyor. Ben çok keyif alıyorum programı çekerken de yayınlanınca izlerken de... Bence güzel. Biraz daha rahat hissediyorum dijitalde de" dedi.

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde birbirlerine atıfta bulunan Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya'nın 'veteran polemiği' hakkında da konuştu. Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Avşar; "Cem Yılmaz yapmaz. Bence hiçbir komedyen de veteran olmaz. Hasan Can da öyle dememiştir. Öyle demek istememiştir yani. Ben ikisi de birbirini seviyor diye biliyorum. Sosyal medyada öyle okuyordum" diyerek güldü.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde stand up gösterinde bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine; "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" dedi. Ardından da Kaya'nın küfürlü konuşmasına değinerek göndermede bulundu.



Kısa bir süre önce maç yaparken omzunu kıran ve ameliyat olan Hasan Can Kaya da "Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, ne diyeceksiniz?” sorusuna; "Evet, çocuklar izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini de takdir ettim" yanıtını vermişti.

Veteran; İngilizce kökenli bir kelime olan ‘veteran’, genellikle askeri terminolojide kullanılıyor ve ‘kıdemli’, ‘tecrübeli’, ‘deneyimli’, ‘emektar’ anlamlarına geliyor. Veteran kelimesi aynı zamanda ‘emekli’ ve ‘ilerleyen yaşına rağmen mesleğine devam eden’ kişiler için de kullanılabiliyor.

Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Hasan Can Kaya'ya destek verdi. Gökbakar, paylaşımına; "1 saat müsade edin, biraz gülüp geliyorum" notunu düşerek Hasan Can Kaya'yı etiketledi.