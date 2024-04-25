İnatçı tavşan arkasındaki araca dakikalarca yol vermedi

Çankırı’da bir otomobilin önünden dakikalarca koşan tavşan otomobile yol vermedi. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:19
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Çankırı’da yayladan dönen aracın karşısına çıkan tavşan, 3 dakika boyunca otomobilin önünden koşarak seyir halindeki araca yol vermedi. 

Tavşan, dakikalarca süren inadın ardından yoldan uzaklaşarak gözden kayboldu. Araçta bulunanlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde, tavşanın aracın önünden dakikalarca koşarak yol vermediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

“YOL BOYUNCA BİZE EŞLİK ETTİ”

Tavşanın 3 dakika boyunca kendilerine eşlik ettiğini söyleyen Akif Metin, “Her yayla dönüşü tavşanlar araçlarımızın önüne çıkıyor ama bu tavşan ise 3 dakika boyunca aracımızın önünden giderek bize eşlik etti. Ben de o anları kamera ile kaydederek ölümsüzleştirdim. Bir sağa bir sola koşup dans ederek yol boyunca bize eşlik etti” dedi.


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