Yayınlanma: 23.11.2023 - 18:28

Güncelleme: 23.11.2023 - 18:28

Sosyal medya uygulamalarında adından sıkça bahsedilen ve şarkıları sık sık dinlenen INJI araştırma konusu oldu. Peki, İnji kimdir, kaç yaşında, nereli? İnji'nin gerçek adı ne? İnji'nin şarkıları neler?

İNJİ KİMDİR?

İnji, sahne adıyla INJI olarak bilinen bir Türk şarkıcıdır. İstanbul doğumlu olan İnji, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimi almış ve ayrıca The Wharton School’da Ekonomi okumuştur.

İnji, sosyal medyada henüz çıkmamış olan Bellydancing adlı şarkısıyla büyük ilgi görmüştür. Şarkının sözleri ve klibi, göbek atma ve mariachi temalarıyla dikkat çekmektedir.

İnji, şarkısını 2 Kasım 2023 tarihinde müzik platformlarında yayınlamıştır. İnji’nin diğer şarkıları arasında Madeline, I’m Sorry ve I’m Not Your Baby gibi parçalar bulunmaktadır. İnji, müziğe caz müziğiyle başladığını ve arkadaşlarının teşvikiyle kendi şarkılarını paylaşmaya karar verdiğini söylemiştir. İnji, şarkılarını İngilizce ve Türkçe olarak seslendirmektedir

İNJİ'NİN GERÇEK ADI NEDİR?

INJI sahne adıyla popüler hale gelen İnci Gürün, son günlerde sosyal medyanın en çok dinlenen isimleri arasında yer alıyor.

İNJİ ŞARKILARI NELER?

Gaslight

Medeline

The One

Bored

Untz Untz

Belllydancing