İnsan akciğerinde ilk kez mikroplastiğe rastlandı!
Plastikler dünyayı kirletmekle kalmıyor, tüm canlıların vücuduna kadar giriyorlar. Geçtiğimiz günlerde bilim insanları, insan kanında ilk defa mikroplastiğe rastladıklarını açıklamışlardı. İngiltere'de Hull Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, ilk defa insan akciğerinde de mikroplastik bulundu.
Science of the Total Environment dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, ilk kez bir insanın akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildi.
İngiltere'de bulunan Hull Üniversitesi ve Hull York Tıp Fakültesinden araştırmacılar, 13 hastanın akciğerinden doku örnekleri alarak çalışma yürüttü.
Guardian’ın haberine göre, Bilim insanları, 13 hastanın 11’inin akciğer derinliklerinde, insan sağlığını tehdit eden 39 mikroplastik partiküle rastlandığını açıkladı.
Çalışmada, akciğerlerde en sık görülen bileşenin plastik ambalajlarda ve şişelerde kullanılan polipropilen olduğu ifade edildi.
Araştırmanın baş yazarlarından Laura Sadofsky, "Daha önce bir kadavrada mikroplastik bileşeni tespit edilmişti ancak bu çalışma ilk kez bir kişinin akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildiğini gösteriyor" dedi.
Uzmanlar, insanların mikroplastik kirliliğine maruz kalmasının kaçınılmaz hale geldiğine işaret ederek sonuçların endişe verici olduğunu belirtti.
Mart ayında yapılan bir çalışmada ise insan kanında ilk defa mikroplastiklere rastlandığı bildirilmişti.
The research, which has been accepted for publication by the journal Science of the Total Environment,
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