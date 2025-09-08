Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 09:26:00
7 Eylül Pazar gününü, 8 Eylül Pazartesiye bağlayan gece saatlerinden itibaren birçok kullanıcı Instagram, YouTube, X, Facebook ve WhatsApp platformlarında erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. Peki, Instagram, YouTube, X, Facebook neden açılmıyor? 8 Eylül 2025 Pazartesi Instagram çöktü mü?

INSTAGRAM, YOUTUBE, X, FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR?

8 Eylül Pazartesi günü Türkiye'de kullanıcılar Instagram, X, WhatsApp, YouTube, Facebook gibi sosyal medya platfomlarında ana sayfa akışının yenilenmediğini görüyor.

Yaşanan erişim problemine dair sosyal medya platformlarından resmi bir açıklama yapılmadı. 

