İrem Derici yılbaşı programında ne kadar alacağını açıkladı: 'Ucuza gitmişim'

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile birlikte konuk olduğu YouTube programında, merak edilen soruları yanıtladı. Yılbaşı programı için 3.5 milyon lira alacağı iddiasına Derici, “Ucuza gitmişim” sözleriyle cevap verdi.

Açıklanan ücretin düşündüğü kadar yüksek olmadığını belirten Derici, “Açıklanan paradan elime ne kadar kaldığını bir bilsen. Yılbaşında herkes çift kaşe alıyor. Menajerinden, orkestrasına... Benimki az bile” ifadelerini kullandı.

Programda kendisine yöneltilen “Demet Akalın’ı seviyor musunuz?” sorusuna ise çarpıcı bir yanıt veren Derici, “Dört yıldır konuşmuyoruz. Kendisi pop müziğin ikonu. Kendi kendine küstü. Sahnemde hâlâ şarkılarını söylüyorum” diyerek dikkatleri üzerine çekti.