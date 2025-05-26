Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği sosyal medyada duyuldu. Bu gelişmenin ardından Orakçıoğlu'nun hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu. Peki, İrfan Orakçıoğlu kimdir? İrfan Orakçıoğlu neden öldü? İrfan Orakçıoğlu hangi şirketlerin sahibi?

İRFAN ORAKÇIOĞLU KİMDİR?

İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markalarının kurucularından ve Orka Holding’in yönetim kadrosunda yer alan bir iş insanıdır. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğenidir. Orka Holding bünyesinde 2004'ten bu yana 21 senedir yöneticilik yapan İrfan Orakçıoğlu İstanbul Okan Üniversitesi'nden 2010 yılında mezun oldu.

İRFAN ORAKÇIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu’nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Orakçıoğlu’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.