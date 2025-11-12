Isınma verimini artırın: Kalorifer temizliğinin püf noktalarıyla doğalgaz faturasını düşürmenin 5 yolu

Evlerde ısıtma giderlerinin büyük kısmını oluşturan kalorifer sistemi, zamanla tortu, hava ve kir birikimi nedeniyle verimini kaybedebilir. Bu durum, kombinin daha fazla çalışmasına ve daha çok gaz/enerji harcamasına neden olur. Peki, ısı verimini artıran çözümler nelerdir? İşte, kalorifer temizliğinin püf noktalarıyla doğalgaz faturasını düşürmenin 5 yolu...
KALORİFER TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARIYLA DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜRMENİN 5 YOLU
1. Temizliğe hazırlık
- Kombiyi kapatın ve sistemin soğumasını bekleyin. Bu, işlem sırasında güvenliği sağlar.
- Peteklerin önünü eşya veya perdelerle kapatmayın; serbest hava dolaşımı ısının oda geneline yayılmasına yardımcı olur.
- Kalorifer tesisatına ve peteklere bakmak için bir servis çağırmayı planlayın: profesyonel kontrol bazen daha verimli sonuç verir.
2. Petek yüzeyi ve hava alma işlemi
- Peteklerin ön yüzeyindeki toz ve kir, ısı geçişini engeller. Elektrikli süpürge veya fırça ile yüzey temizliği yapın.
- Petek üstünde toplanan hava, ısının alt kısıma geçmesini önler. Purjör vanası ile peteklerden hava alarak sistemin daha verimli çalışmasını sağlayın.
3. Derin tesisat temizliği
- Sistem içinde biriken çamur, kireç veya tortu, suyun dolaşımını engelleyerek ısı verimini düşürür.
- Her 2‑3 yılda bir, özel makine ve kimyasallarla petek temizliği yaptırılması önerilir. Bu, daha az enerji harcayarak aynı ısıyı almanızı sağlar.
- Filtre ve tesisat bağlantılarını da kontrol ettirin; tıkanmış ya da kirli borular sistemin yükünü artırır.
4. Verimi artırmak için ek önlemler
- Radyatör ile duvar arasında alüminyum folyo yalıtım plakaları kullanarak, ısının dışarıya kaybını azaltın.
- Oda termostatı ya da termostatik vana kullanarak her odanın ihtiyacına göre sıcaklığı ayarlayın. Böylece gereksiz ısıtma engellenir.
- Odaların havalandırması kontrollü olmalı. Aşırı nemli ortamlar ısınmanın gecikmesine neden olabilir.
5. Faturaya yansıyan tasarruf
- Temiz ve iyi bakımlı bir ısıtma sistemiyle, normal sistemlere kıyasla %15‑30 oranında yakıt tasarrufu sağlanabilir.
- Hızlı ve eşit ısınan odalar sayesinde kombi daha kısa sürede çalışır ve enerji tüketimi düşer.
- Düzenli bakım aynı zamanda arızaları, dolayısıyla onarım maliyetlerini de azaltır.