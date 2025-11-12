Isınma verimini artırın: Kalorifer temizliğinin püf noktalarıyla doğalgaz faturasını düşürmenin 5 yolu

Evlerde ısıtma giderlerinin büyük kısmını oluşturan kalorifer sistemi, zamanla tortu, hava ve kir birikimi nedeniyle verimini kaybedebilir. Bu durum, kombinin daha fazla çalışmasına ve daha çok gaz/enerji harcamasına neden olur. Peki, ısı verimini artıran çözümler nelerdir? İşte, kalorifer temizliğinin püf noktalarıyla doğalgaz faturasını düşürmenin 5 yolu...

KALORİFER TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARIYLA DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜRMENİN 5 YOLU

1. Temizliğe hazırlık

Kombiyi kapatın ve sistemin soğumasını bekleyin. Bu, işlem sırasında güvenliği sağlar.

Peteklerin önünü eşya veya perdelerle kapatmayın; serbest hava dolaşımı ısının oda geneline yayılmasına yardımcı olur.

Kalorifer tesisatına ve peteklere bakmak için bir servis çağırmayı planlayın: profesyonel kontrol bazen daha verimli sonuç verir.

2. Petek yüzeyi ve hava alma işlemi

Peteklerin ön yüzeyindeki toz ve kir, ısı geçişini engeller. Elektrikli süpürge veya fırça ile yüzey temizliği yapın.

Petek üstünde toplanan hava, ısının alt kısıma geçmesini önler. Purjör vanası ile peteklerden hava alarak sistemin daha verimli çalışmasını sağlayın.

3. Derin tesisat temizliği

Sistem içinde biriken çamur, kireç veya tortu, suyun dolaşımını engelleyerek ısı verimini düşürür.

Her 2‑3 yılda bir, özel makine ve kimyasallarla petek temizliği yaptırılması önerilir. Bu, daha az enerji harcayarak aynı ısıyı almanızı sağlar.

Filtre ve tesisat bağlantılarını da kontrol ettirin; tıkanmış ya da kirli borular sistemin yükünü artırır.

4. Verimi artırmak için ek önlemler

Radyatör ile duvar arasında alüminyum folyo yalıtım plakaları kullanarak, ısının dışarıya kaybını azaltın.

Oda termostatı ya da termostatik vana kullanarak her odanın ihtiyacına göre sıcaklığı ayarlayın. Böylece gereksiz ısıtma engellenir.

Odaların havalandırması kontrollü olmalı. Aşırı nemli ortamlar ısınmanın gecikmesine neden olabilir.

5. Faturaya yansıyan tasarruf