İSKİ açıkladı: 27 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 27 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

27 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 27 Aralık Cumartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 18,13

Darlık Barajı 27,68

Elmalı Barajı 54,32

Terkos Barajı 17,51

Alibey Barajı 12,27

Büyükçekmece Barajı 16,43

Sazlıdere Barajı 14,38

Istrancalar Barajı 31,38

Kazandere Barajı 3,71

Pabuçdere Barajı 3,64